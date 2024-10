Hun har levd av å caste andre til ymse TV-program og serier. Nå er Sara Figenschau selv blitt castet – av Megafon Forlag.

– Jeg var ute etter nye utfordringer, og likte at Megafon så etter en person som ikke nødvendigvis var i bransjen fra før. Det viser et selskap som tør å utvikle seg i mange retninger, og det ville jeg være med på, sier Sara Figenschau.

28-åringen, født og oppvokst i Tromsø by, er nå ansatt som ny prosjektleder i Megafon Forlag. I rollen vil hun være sentral i flere av forlagets nysatsinger, i tillegg til å være involvert i stort og smått på mange fronter.

– En inkluderende bransje

– Jeg flyttet til Oslo i 2015 for å studere prosjektledelse innen kunst og kreativ næring på Westerdals Oslo ACT, og har blitt boende her siden. Var noen år i TV-bransjen, hovedsakelig som caster, i tillegg har jeg jobbet mye med arrangement som prosjektleder/produsent, forteller Sara, som blant annet har drevet sitt eget castingbyrå, Keep Casting.

Helt fersk er hun ikke i forlagsrollen, hun har allerede rukket å jobbe i Megafon i et par måneder.

– Mitt inntrykk av bokbransjen så langt er at det er en inkluderende bransje, med en travel og variert hverdag. Man møter mye folk, og det er helt supert for et sosialt dyr som meg.

Megafon-forleggerne Anne Gaathaug og Vebjørn Rogne er veldig glade for å ha fått Figenschau med på laget:

– Vi føler oss veldig trygge på at Sara er helt riktig valg til denne rollen, både med tanke på kompetansen hennes og de menneskelige kvalitetene hun har.

Kultur og trash

Sara Figenschou kan røpe at hennes eget kulturkonsum spenner vidt:

– Jeg er glad i alt fra bøker, til musikk, til teater, til quiz, til stand-up og show, men konsumerer nok mest film og TV-serier. To av favorittene mine er Fargo (filmen) og Fargo (TV-serien). Men jeg skal ikke lyve, noe av det beste jeg kan gjøre er å skru av hjernen med noe trashy reality. Og det finnes det heldigvis mye av. Akkurat nå ser jeg på en serie som heter Bad Sisters på AppleTV. Den er god, anbefales!

– Tre favorittforfattere?

– Erlend Loe, Sally Rooney, Agota Kristof. Loe når jeg vil le, Rooney når jeg vil kjenne meg igjen, Kristof når jeg vil ha det vondt.