NORLAs oversetterpris til Moffatt

NORLAs oversetterpris for 2020 er tildelt Lucy Moffatt.

NORLAs oversetterpris alternerer mellom skjønnlitteratur og sakprosa, og i 2020 tildeles prisen en oversetter som særlig har markert seg på sakprosafeltet. Årets prisvinner har oversatt et betydelig antall av de siste årenes viktigste sakprosatitler. NORLA skriver følgende i sin begrunnelse:

«Lucy Moffatt har på kort tid markert seg som en stilsikker, dedikert og kvalitetsbevisst norskoversetter. Hun begynte som oversetter fra norsk så sent som i 2014, men har allerede rukket tydelig å utmerke seg. Hun har dessuten vist seg som tematisk svært allsidig og har håndtert et bredt utvalg av fagfelt, alt fra historisk geografi, via seksualopplysning, til entomologi, tiltak mot søvnløshet og klimaproblematikk.»

God sjangerforståelse

NORLA trekker også frem Moffats gode sjangerforståelse, og påpeker at flere av bøkene hun har oversatt har vært språklig krevende:

«Et eksempel er Anne Sverdrup-Thygesons meget spesialiserte og detaljerte, men samtidig humoristiske og lettbente beskrivelser av insekters liv og vaner i Insektenes planet.

Også i Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmanns feministiske opplysningsprosjekt Gleden med skjeden var fortellerstemmens freidige tone viktig for bokens suksess. Lucy håndterte den direkte og humoristiske stilen i denne boken på en svært god måte. Andre språklig utfordringer som Lucy har løst på en forbilledlig måte er Are Kalvøs tørre humor i Hyttebok frå helvete (utgis i 2021). Vi kunne nevnt flere eksempler.»

Vil stimulere til mer norsk oversettelse

Før hun lærte seg norsk hadde Lucy virket som oversetter fra spansk i mange år, og NORLA påpeker at Moffat som norskoversetter kan trekke på sin oversettererfaring fra spansk.

I kriteriene for NORLAs oversetterpris heter det at prisen «tildeles et ungt oversettertalent for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur». Det håper NORLA å gjøre med Moffat:

«Lucy Moffatts karriere som norskoversetter er ennå ung, og vi tror at denne prisen vil stimulere til videre innsats for norsk litteratur.»

Prisen er på 20.000,- norske kroner samt et inntil tre ukers opphold i Litteraturhusets forfatterleilighet i Oslo.