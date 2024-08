Fritt Ords Honnør til lærere ved Oslo katedralskole

Lærere ved Oslo katedralskole tildeles Fritt Ords Honnør for å skape opplyst debatt om ubehagelige ytringers plass i undervisningen.

37 lærere ved Oslo katedralskole blir tildelt Fritt Ords Honnør for kronikken «Vi blir anklaget for rasisme når vi underviser om rasisme», som ble publisert i Aftenposten 15. mai 2024.

– Lærerne som i dag mottar Fritt Ords Honnør, opptrer som forbilder i dannelse i dobbel forstand. De gjør det gjennom å lese og analysere viktige tekster, også de som gjør vondt og tar opp krevende temaer som rasisme og hat, vold, sexisme og historiske overgrep. Dernest henvender de seg til offentligheten gjennom kronikken og gir oss innblikk i undervisningens dilemmaer. De viser tydelig hva de står for, sier styreleder i Stiftelsen Fritt Ord, Grete Brochmann.

Lærerne gikk sammen om å ta til motmæle da de ble omtalt på Instagram-kontoen «Rasisme i Norge». De ble kritisert for å inkludere tekster i norsktimene der «n-ordet» ble brukt. Utgangspunktet for kronikken er påstander om at lærerne gjør elevene urett ved å innlemme tekster i undervisningen som beskriver rasisme og bruker belastende ord. I kronikken tar lærerne et klart standpunkt om at også tekster som er ubehagelige og vonde, har en selvsagt plass i skolen. Som de skriver: «Vi skal trene elevene i å forholde seg til en tidvis utålelig virkelighet og historie.»