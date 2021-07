Norges kuleste litteraturfestival

– Hvor tilbringer du ferien, Siri?

I år skal vi på bilferie til Trondheim. Både mannen min og jeg studerte der, og det blir kjekt å se igjen byen og vise guttene våre hvor vi bodde. Resten av sommeren blir det sakte–liv på hytta vår på fjellet, og noen dager hos mormor og morfar på Eigerøy.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Som festivalsjef og trebarnsmor består hverdagen av mye logistikk, så en god sommerferie må inneholde noen dager uten planer. Og sol og bading så klart. Hvis sommerferien regner vekk blir jeg skikkelig værsyk.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg likte veldig godt Frode Gryttens nye novellesamling Gut, jente, juni, juli. En skikkelig sommerbok, der Grytten skriver fram «dagar så lange at det er mulig å forelske seg i to personar på ein og same dag». Øverst i feriebunken ligger Tonje Brennas nye bok om 22. juli. Det blir nok sterk lesing.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Hehe. Festivalsjef og fotballmamma, kanskje? Det er i hvert fall sånn livet mitt er nå.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Automatisk fraværsmelding! Det er mange ting jeg ikke får til, men jeg er skikkelig god på ferie.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Reker og jordbær. Helst ute i sola, og helst sammen med fine folk.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Åh, vanskelig å velge. Kan jeg invitere flere? Helst ville jeg invitert til en liten festival i hagen.

– Ditt beste ferieminne?

Radiohead med venner på Roskilde i 1997. Eller bilferien til England for tre år siden. Da var det fint vær tre uker i strekk, vennebryllup, VM i fotball og strandliv i kule Brighton. Har allerede glemt at mannen min rotet bort sertifikatet i en fornøyelsespark, og at det ikke var aircondition på hotellet.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Det må være festivalsjef for Bergen internasjonale litteraturfestival Teresa Grøtan, som opplevde at byen stengte ned tre dager før festivalstart i februar. Og som dro i gang det omfattende prosjektet Literature Live Around the World. Imponerende og inspirerende.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?