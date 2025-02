Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 6. – 9. mars 2025

LYRISK: Det er et sikkert vårtegn! Poesien kommer med lyset! Nok en gang ønskes det velkommen til Nordisk poesifestival på Hamar!

Over tretti poeter, musikere og litteraturvitere medvirker i til sammen 35 ulike arrangementer i løpet av festivaldagene. Festivalen, som første gang ble arrangert for 18 år siden, har en nordisk profil. I 2025 gjester poeter fra Sápmi, Sverige, Finland, Danmark og Norge festivalen.

Torsdag 6. mars holdes festivalens åpningsforestilling i Hamar Teater. Arrangørene er glade for at kulturminister Lubna Jaffery har bekreftet at hun kommer for å foreta festivalens offisielle åpning. Det er billed-kunstner Anne Kampmann som holder årets Rolf Jacobsen-forelesning. Den dansk/norske kunstneren arbeider med maleri og grafikk, i hovedsak tresnitt, samt skulpturelle objekter i tre, og har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Anne Kampmann har også et nært forhold til poesi.

I det videre programmet denne kvelden vil det bli opplesninger ved festivalpoet Synnøve Persen, Aya Kanbar (SE), Victor von Hellens (FI) og Timimie Märak (SÁ/SE). Musikken vil være ved det sjangeroverskridende bandet MoE som med base på Tangen i Stange turnerer verden rundt.

Festivalpoet Synnøve Persen (SÁ/NO)

Det er den samiske poeten Synnøve Persen (f. 1950) som er festivalpoet i 2025. Synnøve Persen, fra Porsanger i Finnmark, har vært aktiv forfatter og billedkunstner i 45 år. Hun skriver på nordsamisk og norsk, og diktene hennes er oversatt til en rekke språk. Hun har deltatt på utstillinger, litterære arrangement og poesifestivaler i mange land og vært sentral i utviklingen og organiseringen av samisk kunstliv. Synnøve Persen var en av initiativtakerne til Masi-gruppen, som representerte en ny og moderne retning innen samisk kunst. I 2018 oppnevnte Kongen henne som kommandør av St. Olavs Orden og samme år mottok hun Norsk kulturråds ærespris.

Hennes foreløpig siste diktsamling er balvvat bullet – skyene brenner fra 2023. Den tospråklige diktsamlingen er en ode til hennes formødre. I bokens forord skriver hun: «Jeg har valgt å fortelle gjennom kvinnene. Mine to bestemødre var viktige forbilder for meg, jeg var heldig som fikk vokse opp i nær kontakt med de.» Persen har skaffet rede på ni av sine formødre. Tidsspennet er fra 1650 til 1997. De korte tekstene bringer oss tettere på historien og er tidvis rystende lesning. Den første av Persens formødre, Karen Clemetsdatter, var nær ved å bli brent på bålet som heks, en annen ble fengslet i etterkant av Kautokeino-opprøret. Formødrenes historier er fortellinger om overgrep, urett og nød, men også om stolthet og styrke. Synnøve Persens rike forfatterskap vil bli belyst under en rekke ulike programposter under festivalen.

FESTIVALFREDAG

Fredag formiddag inviteres det til litterær lunsj på Hamar bibliotek hvor Harald Gaski leder samtalen mellom Synnøve Persen og den samiske forfatteren Sollaug Sáragon fra Kautokeino. Naturbilder står sentralt i Sáragons lyrikk, hvor samisk levemåte og åndelighet løftes frem.

Hilde Tobro er lyrikkdebutant. Frank Eriksen har et langt virke som lyriker bak seg. Fredag ettermiddag inviteres det til langlesning ved disse to i Salongen på Hamar Teater.

Kjetil Skøien er aktiv innen mange ulike kunstformer. Som billedkunstner arbeider han med video, foto, maleri, installasjon og performance. Han er også en lidenskapelig leser. Første og siste setning lyder navnet på performancen med utgangspunkt i bøker han har lest. På Hamar Teater blir fredag ettermiddag mulig å få med seg denne lekne forestillingen.

Fredagskonserten blir med Georg Buljo, norsk-samisk gitarist og sanger og Per Willy Aaslund. De to vil spille en nedstrippet konsertversjon av Joik Lab. som var fjorårets bestillingsverk under festspillene i Nord Norge. I Joik Lab. møter Georg Buljos samiske musikk og joik Per Willy Aaseruds moderne og lekne lydbilde. Det ligger an til pur musikkmagi denne fredagskvelden i Hamar Teater.

FESTIVALLØRDAG

Hva er poesi? lyder det store spørsmålet lørdag morgen. Denne gangen er det lyrikerne Caspar Eric (DK), Victor von Hellens (FI) og Timimie Märak (SÁ/SE) som utfordres til å finne svaret på den store gåten.

Danske Caspar Eric debuterte i 2014 med den kritikerroste diktsamlingen 7/11, året etter kom langdiktet Nike, utgitt på norsk i 2017. Samfunnskritikk er noe som kjennetegner Erics kompromissløse forfatterskap, også i bøkene som fulgte: Avatar ( 2017), Alt hvad du ejer (2018) og Jeg vil ikke tilbage: digte fra dage med COVID-19. Eric har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap, blant annet Bjørnsonprisen i 2024.

Victor von Hellens fra Åbo i Finland debuterte høsten 2020 med diktsamlingen Något i tiden håller på att ta slut. I 2022 kom hans andra diktbok Onkalo ut, en utgivelse han mottok den finske lyrikkprisen «Den dansande björnen» for.

Timmy Märak er slampoet, aktivist og multikunstnar og grunnlegger av Hásstuheaddji-kollektivet – ein samisk tenketank som samler tenkere, utøvere og kunstnere til dialog og refleksjon.

Neste programpost denne lørdagen er møte med årets festivalpoet, Synnøve Persen. Samtalen vil være ledet av Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet.

8. mars er ikke bare den internasjonale kvinnedagen, men også lyriker Rolf Jacobsens fødselsdag. Ved bysten av Rolf Jacobsen utenfor forfatterhjemmet i Skappels gate vil det denne dagen bli en markering. Den populære platesjappa Vinyl & Kaffe er stedet man må gå for å høre den danske lyrikeren Casper Eric lese utvalgte dikt og spille musikk som betyr noe spesielt for ham. Senere denne dagen inviteres det til opplesning med Ingvild Rishøi fra hennes siste diktsamling Borti natta – rim for barn og voksne. Rishøi behersker den sjeldne kunsten å skrive noe som berører både barn og voksne. Borti natta er blant de nominerte bøkene til Kritikerprisen i 2025!

Hvordan ser et dikt ut når det blir danset? PS:Dans tok imot utfordringen og med utgangspunkt i Rolf Jacobsens dikt; Til jorden (med vennlig hilsen) vil vi se diktet ta form av en dans. Vi glemmer selvsagt ikke hvilken dag vi skriver i kalenderen og neste programpost denne ettermiddagen er Feministisk kor med poetene Aya Kanbar (SE), Eldrid Lunden, Hilde Tobro og Timimie Märak (SE/SÁ).

Siste post på programmet festivallørdagen er den populære programposten Nordisk poesifest. Medvirkende poeter er Synnøve Persen, Sollaug Sáragon, Victor von Hellens (FI), Hilde Tobro, Aya Kanbar (SE), Caspar Eric (DK) og Eldrid Lunden. Musikken vil være ved Stian Omenås.

FESTIVALSØNDAG

Søndag 9. mars inviteres det til poesigudstjeneste i Hamar domkirke med Eldrid Lunden, en av våre helt sentrale lyrikere. Søndag formiddag er det visning av kunstfilm i Kunstbanken senter for samtidskunst. Det er Kjell Ove Storvik og Synnøve Persen som i samarbeid har laget filmene med utgangspunkt i hellige steder i Finnmark. I forbindelse med filmvisningene inviteres det til samtale med Synnøve Persen ledet av Odin Lysaker.

LYRIKKSEMINARET

På Universitetet i Innlandet inviteres det til litteraturseminar torsdag 6. mars – fredag 7 . mars med fokus på forfatterskapet til årets festivalpoet Synnøve Persen. Litteraturseminaret er gratis og åpent for alle.

PROGRAM FOR BARN OG UNGDOM

Festivalen har flere gratisarrangementer rettet spesielt mot barn og ungdom. Barn fra tre år inviteres til forestillingen Mieko danser. Mieko danser er koreograf og danser Mariko Miyata-Janceys første bok. I forestillingen vil Mariko lese, spiller ut og danse historien fra boka. Sofie Mortvedt har komponert musikk til forestillingen, og medvirker på fiolin og trekkspill.

Barn og voksne i alle aldre inviteres til Salongen i Hamar Teater for å høre Ingvild H. Rishøis siste bok Borti natta.

«Lån en lyriker» er et tilbud til elever i videregående. I 2025 er det den svenske lyrikeren Aya Kanbar som reiser ut på miniturné til skolene i og rundt Hamar i løpet av festivalen.

«Inn i poesien» er et poesiverksted for ungdom i alderen 13-15 år. Det to-dagers poesiverkstedet holdes i de inspirerende lokalene til Kunstbanken senter for samtidskunst hvor poet, skrivekunstlærer og poesibilsjåfør Ted M. Granlund tenner skrivegnisten.