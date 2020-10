– Mer aktuell nå enn for 30 år siden

– Selv om jeg ikke ser på Mengele Zoo som min beste roman, har den selvfølgelig betydd mye for meg, sier Gert Nygårdshaug.

Det har slett ikke vært stille rundt Gert Nygårdshaug i disse covide tider:

– Mengele Zoo er solgt Serbia, Kroatia, Tyskland, Danmark, Sverige under lock down. Jeg har også solgt filmrettighetene til Chimera (Cappelen Damm), Nygårdshaugs spenningsroman om et hissig virus som kan ta livet av oss her på jorda, forteller agent Trude Kolaas i IMMA (Immaterial Agents).

På Mengele Zoo-listen finner vi også Columbia, Tsjekkia, Spania og Katalonia – med andre ord to utgivelser i Spania.

– Det er i grunnen veldig trist at denne boken er mer aktuell i dag enn for 30 år siden da jeg skrev den. Men slik har verden blitt, fastslår Gert Nygårdshaug. – Selv om jeg ikke ser på Mengele Zoo som min beste roman, har den selvfølgelig betydd mye for meg. Ikke minst får jeg anledning – i forskjellige forsamlinger – til å snakke om de truslene kloden vår står overfor. Jeg får jo vanvittig mye respons fra lesere i Norge og ellers i verden. Dette er inspirerende, og gjorde at jeg fullførte Mino-bøkene med bind 5, Zoo Europa. Bind 4, Chimera, er høyaktuell i disse tider, da det handler om et aerosol-virus temmelig likt covid-19.

Gert og Sir David

Kanskje var det ikke så underlig at Nygårdshaug fikk følgende invitasjon fra WWF tidligere i høst: «Vi mener du er en av Norges store naturstemmer og vil derfor invitere deg til et eksklusivt globalt digitalt VIP-event den 4. oktober med Sir David Attenborough! Vi har fem billetter til dette eventet her i Norge, og vil gjerne gi deg en av dem!»

– Tenk å få stille spørsmål til selveste Sir David. Snakker om ære! Jeg følte meg ydmyk og dypt takknemlig. Uheldigvis ble jeg forhindret i å delta grunnet elendig PC-utstyr. Men spørsmålet jeg stilte ham på forhånd ble besvart. Det handlet om hvorfor oppimot 70 prosent av insektene er blitt borte i Europa, forteller Nygårdshaug. – Svaret var vel monokulturelt landbruk, pesticider og klimaforandringer, har jeg forstått. Filmen hans burde vært pensum i skolen, og samtlige politikere på Tinget burde ha blitt tvunget til å se den minst to ganger.

– Vill Skredderberget-auksjon

Gert Nygårdshaug er ikke den eneste forfatteren Trude Kolaas har hatt suksess med den siste tiden:

– Frida av Nina Grünfeldt (Aschehoug) har gjort det veldig bra, og er solgt til Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Polen og Tsjekkia. En vill auksjon i Danmark for Asle Skredderbergets eminente krim-trilogi midt i lock down var også moro. Vi startet med fire forlag og endte opp med to som absolutt ville ha Milo Cavalli. Boken Homo Solidaricus (av Wegard Harsvik og Ingvar Skjerve, på Res Publica) – et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket – ble plutselig veldig aktuell under pandemien, og ble solgt til Tyskland og Spania, forteller Kolaas.