Her er de nominerte til Kritikerprisen

Norsk Kritikerlag har nå offentliggjort de nominerte til Kritikerprisen 2021.

Norsk kritikerlag har offentliggjort de nominerte til Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne, Kritikerprisen for beste oversettelse, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok, og Kritikerprisen for beste voksenbok for året 2021.

De nominerte for beste sakprosabok for voksne:

Anne Bitsch: Brorskapet. En historie om drapet på Benjamin Hermansen, Gyldendal

Liv Køltzow, Hans Petter Blad (red.) og Kaja Schjerven Mollerin (red.): Liv Køltzow. Dagbøker i utvalg 1964–2008, Aschehoug

Hallvard Notaker: Arbeiderpartiet og 22. juli, Aschehoug

Espen Stueland: Pandemiarkivene, Oktober

Juryen består av Maria Horvei, Alf Kjetil Igland og Hilde Østby.

De nominerte for beste oversettelse:

Ingvild Burkey: Vill iris av Louise Glück, Oktober Elisabeth Beanca Halvorsen: Fortegnelse over det tapte av Judith Schalansky, Press Astrid Nordang: Familieleksikon av Natalia Ginzburg, Oktober Christian Rugstad: I orkanens skygge av Fernanda Melchor, Solum Bokvennen Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Sindre Andersen, Gabriel Michael Vosgraff Moro og Frode Johansen Riopelle. De nominerte for beste barne- og ungdomsbok: Linde Hagerup: En venn for lite, Cappelen Damm Hilde Hodnefjeld: Uppsa, Gyldendal Kine Jeanette Solberg: Ikke lov å le, Aschehoug Erlend Skjetne: Eit anna blikk, Flamme Juryen består av Ingvild Bræin, Kristine Isaksen og Egon Låstad. De nominerte for beste voksenbok: Jon Fosse: Eit nytt namn. Septologien VI-VII, Samlaget Erlend O. Nødtvedt: Mordet på Henrik Ibsen, Aschehoug Ingvild H. Rishøi: Stargate. En julefortelling, Gyldendal Maria Navarro Skaranger: Emily forever, Oktober Gunnar Wærness: Ta på Jesus, Oktober Det er medlemmene i Seksjon for litteratur som kårer prisvinneren gjennom uravstemning. Les begrunnelsene for nominasjonene her. Vinnerne av litteraturkritikerprisene blir offentliggjort torsdag 3. mars. Kritikerprisene blir støttet av Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag og Norsk Oversetterforening.