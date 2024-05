Nominerte til Bokslukerprisen

De ti nominerte bøkene i Bokslukerprisen 2024/25 er nå klare. 120 000 elever på mellomtrinnet skal i høst skal lese utdrag fra bøkene og deretter stemme fram sine fem superfinalister.

De nominerte er

Jakob på vippepunktet av Nina Borge, illustrert av Tonje-Mari Clausen. Gyldendal 2024.

Jenny Fender av Heidi Marie Vestrheim. Gyldendal 2023.

Gutta krutt og gledesdreperen av Alexander Istad, illustrert av Espen Meling Sele. Cappelen Damm 2023.

Ulv ulv av Elin Viktoria Unstad. Vigmostad & Bjørke 2023.

Jenter av Cathrine Sandmæl. Egmont 2024.

Full bajas av Ingunn Thon, illustrert av Maja Kjellstad Aanonsen. Samlaget 2023.

Villdyr av Håkon Marcus. Aschehoug 2023.

Gunnars rekordbok av Anders Totland. Vigmostad & Bjørke 2024.

Trivselslederen av Marianne Kaurin. Aschehoug 2023.

Max Manus av Andreas K. Iversen. Kagge 2024.

Samarbeid med leseklasser

– I samarbeid med leseklassene har vi i år landet på ti meget spennende titler som vi håper vil engasjere unge lesere på mellomtrinnet i hele landet. Det er et variert utvalg med spenning, drama, humor, grøss, historie og fantasy. Det er flere tegneserier i år, i tillegg til godt illustrerte bøker. Her vil de fleste finne noe de liker, og forhåpentligvis vil enda flere oppdage noe de ikke visste at de likte, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

Leseklassene

trinn ved Kampen skole, Oslo.

5A ved Høvik skole, Akershus.

6A ved Lommedalen skole, Akershus.

6B ved Røyneberg skole, Rogaland.

trinn ved Gakori skole, Finnmark. trinn ved Leirfjord barne- og ungdomsskole, Nordland.

7A ved Sørli skole, Akershus.

trinn ved Steinerskolen Moss, Østfold. trinn ved Kjølberg skole, Østfold. trinn ved Aaronsløkka skole, Buskerud.

Testleserne ved Mjøndalen bibliotek, Buskerud.

Om Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris på mellomtrinnet i regi av Foreningen !les. Prisen har til hensikt å fremme lesing og leselyst, og å løfte frem norsk litteratur som utgis for aldersgruppen 10-12 år. Det er elevene selv som avgjør hvilke bøker som går til superfinalen, og det er juryklassene som avgjør hvilken bok som vinner Bokslukerprisen.

Om Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som skaper lesere og bygger lesekultur. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet.

Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 500 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk, Bokstart og Les og lek.

I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. Foreningen !les ble tildelt LNU-prisen for 2021. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. I tillegg er Foreningen !les sitt prosjekt Uprisen – årets ungdomsbok nominert til ALMA 2023 og ALMA 2024.