Ellefsen blir Morgenbladets nye kulturredaktør

Bernhard Ellefsen tar over som ny kulturredaktør etter Ane Farsethås, som nå får en ny rolle etter 11 år i stillingen.

Han har vært tilknyttet Morgenbladet siden 2008, først som kritiker og siden 2017 som bokansvarlig. I løpet av disse årene har han publisert over 500 anmeldelser, kommentarer og artikler.

– Jeg samlet på Morgenbladet som ungdomsskoleelev og leste hver eneste avis så fort den kom i postkassa. Det er utrolig stort å skulle lede kulturdelen av den avisen som har betydd så mye for meg så lenge og som utvilsomt er Norges mest inspirerende intellektuelle laboratorium.

– Morgenbladet har suverene kulturjournalister og kritikere. De er og blir den viktigste ressursen når kultursidene skal videreutvikles og rustes for et godt liv på små og store skjermer. Med så skarpe penner er alt mulig.

Ellefsen ble i 2014 kåret til årets litteraturkritiker av Kritikerlaget og i 2016 mottok han Arne Hestenes’ journalistpris. Ellefsen har også sittet i flere juryer og i Kritikerlagets arbeidsutvalg.

Med Ellefsen i rollen, får Morgenbladet en redaktør med klare ambisjoner på kulturjournalistikkens vegne.

– Kulturjournalistikken skal være kritisk og nyhetsorientert samtidig som den skal være nysgjerrig og sulten på ideer og perspektiver. I kunsten og kulturen kan vi avlese plateforskyvningene og skjelvingene i samfunnet samtidig som kunst og litteratur gir oss verktøy til å tenke om, analysere og forandre samfunnet. Det er denne dobbeltheten som gjør kulturjournalistikken så viktig og rik på muligheter.

Sjefredaktør og administrerende direktør, Sun Heidi Sæbø, er svært glad for ansettelsen.

– Lykken er stor over å få Bernhard Ellefsen i rollen som ny kulturredaktør. Utad er han en av våre mest markante stemmer og kanskje landets skarpest og mest fritenkende litteraturkritiker. For alle i avisen er han en høyt verdsatt kollega med faglig tyngde, et sterkt engasjement for hele avisen og sjeldent gode samarbeidsevner, sier Sæbø.