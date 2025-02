Arne Lygre og Johan Harstad er nominert til Nordisk råds litteraturpris.

Arne Lygre er nominert for skuespillet «I vårt sted», utgitt i bokform av Aschehoug, mens Johan Harstad er nominert for romanen «Under brosteinen, stranden!», utgitt på Gyldendal.

Lygre (f. 1968) har gitt ut både romaner, noveller og skuespill. Det er særlig som dramatiker han gjort seg gjeldende de siste årene, med 13 teaterstykker som er oversatt til 20 språk og spilt over hele verden. Han har tidligere mottatt både Ibsenprisen og Heddaprisen for «I vårt sted», som ifølge jurybegrunnelsen er et eksistensielt drama om å være et menneske utlevert til verden.

«Med dette verket beviser Lygre nok en gang at han ikke bare er en viktig scenekunstner, men også en fremragende forfatter som fortjener å leses».

Johan Harstad (f. 1979) beskrives av juryen som «en av de mest særegne og interessante forfatterne» i sin generasjon og i norsk og nordisk samtidslitteratur generelt.

«Under brosteinen, stranden!» er «nok et høydepunkt i dette unike forfatterskapet», heter det videre.

Vinneren av Nordisk råds litteraturpris offentliggjøres 21. oktober.

Prisstatuetten overrekkes under Nordisk råds sesjon i Stockholm 28. oktober. Prissummen er 300.000 danske kroner.

Dette er de nominerte

* Fra Norge: Arne Lygre for «I vårt sted» og Johan Harstad for «Under brosteinen, stranden!».

* Fra Danmark: Madame Nielsen for «Dødebogsblade» og Thomas Boberg for «Insula»

* Fra Finland: Anu Kaaja for «Rusetti» og Milja Sarkola for «Min psykiater».

* Fra Færøyene: Vónbjørt Vang for «Svørt orkidé».

* Fra Grønland: Lisathe Møller for «Qaamarngup taartullu akisugunneri».

* Fra Island: Eiríkur Örn Norddahl for «Náttúrulögmálin» og Thórdís Helgadóttir for «Armeló».

* Fra det samiske språkområdet: Jalvvi Niillas Holmberg for «Goatnelle».

* Fra Sverige: Lotta Lotass for «Rubicon / Issos / Troja» og Andrzej Tichy for «Händelseboken».

* Fra Åland: Carina Karlsson for «Marconirummet».

Fakta om Nordisk råds litteraturpris

* Er siden 1962 blitt delt ut til et skjønnlitterært verk skrevet på et av de nordiske språkene.

* Formålet er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet og anerkjenne fremragende kunstneriske prestasjoner.

* I fjor vant «Fars rygg», skrevet av Niels Fredrik Dahl.

* Tidligere norske vinnere er Jon Fosse, Merethe Lindstrøm, Per Petterson, Lars Saabye Christensen, Jan Kjærstad, Øystein Lønn, Dag Solstad, Herbjørg Wassmo, Kjartan Fløgstad, Johan Borgen og Tarjei Vesaas.