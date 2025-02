Gode tall for strømmetjenestene

De siste dagene har brakt en strøm av oppløftende nyheter fra strømmetjenestene.

Storytel AB med milliardinntekter i siste kvartal

Den svenske strømmetjenesten Storytel AB – som eier halvparten av Storytel Norge – meldte forrige uke tall for siste kvartal i fjor. Omsetningen for konsernet viste for første gang kvartalsinntekter på over en milliard svenske kroner.

For fjoråret som helhet summerte inntektene seg til 3,8 milliarder kroner mot 3,5 milliarder i 2023.

Antall abonnenter økte tilsvarende fra 2,1 millioner i 2023, til 2,3 millioner i fjor. Storytels andel av omsetningen i Norge er inkludert i disse tallene.

For året som helhet resulterte dette i en nettogevinst for konsernet på 214 millioner kroner, mot et underskudd på 814 millioner året før, med andre ord en forbedring på en milliard kroner.

Stockholms-børsen reagerte med å sende aksjekursen opp 20 prosent til tett oppunder 100 kroner per aksje. På litt over ett år har dermed børsverdien av selskapet økt fra litt under 2 milliarder til over 7 milliarder kroner.

BookBeat passerte en milliard i 2024, dobler i Norge

Hovedkonkurrenten til Storytel på det skandinaviske lydbokmarkedet, Bonnier-eide BookBeat, kom nesten samtidig som Storytel med svært oppløftende fjorårstall. Omsetningen økte her med 21 prosent til 1,4 milliarder svenske kroner.

Antall abonnenter passerte i september en million månedlige betalende brukere.

For fjoråret som helhet resulterte dette for første gang siden oppstarten i 2015, i et positivt driftsresultat for selskapet som helhet.

BookBeat rapporterer ikke tall per geografisk markedssegment, men Marianne Selim-Vågan som leder satsingen på det norske markedet, opplyser til Bok365 at veksten i det norske markedet var betydelig høyere enn gjennomsnittet. Omsetningen i Norge alene økte i fjor med så mye som 101 prosent.

Podimo med en million abonnenter, lønnsom her hjemme

Fem år etter etableringen i Danmark i 2019 har også Podimo nådd en millioner betalende abonnenter globalt. Podimo opererer nå i seks europeiske og latinamerikanske markeder.

En av de viktigste faktorene bak Podimos vekst har vært evnen til å kuratere innhold som treffer lyttere i hvert enkelte geografiske segment. Også i Norge har denne tilnærmingen vist seg å være vellykket. Podimo har vært tilgjengelig i Norge i tre år, og plattformen er allerede lønnsom – en sjeldenhet i dagens medielandskap.

– Det at vi er lønnsomme etter bare tre år viser at det er en betalingsvilje for kvalitetsinnhold i Norge. Norske lyttere vil ha godt kuratert innhold som oppleves relevant, og det er nettopp dette vi fokuserer på. Vi jobber tett med skaperne for å tilby innhold som engasjerer, underholder og bygger lojalitet over tid, sier Fride von Porat, daglig leder for Podimo Norge AS.

I 2013 – som er de siste tilgjengelige regnskapstallene – hadde Podimo Norge AS en omsetning på over 13 millioner kroner.