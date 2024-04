Nok et rekordår fra Fontini

REGNSKAPSÅRET 2023: «Amuletten 9» ga en svært god start på inneværende år for Fontini Forlag, men fjoråret ble heller ikke så verst.

Fontini ble startet i 2013. Fire år senere ble forlaget kjøpt opp av Cappelen Damm, men forlaget har fortsatt som et eget imprint og med eget resultatansvar. 10-åringen gikk ut av jubileumsåret 2023 med et rekordoverskudd på 6,7 millioner kroner.

I 2022 hadde forlaget en rekordomsetning på 22 millioner kroner. Fjorårets omsetning ble omtrent en halv million lavere, men til gjengjeld ble overskuddet betydelig høyere (4 millioner i 2022).

– Det er vi veldig stolte over. Vi har alltid hatt en kostnadseffektivitiet i ryggmargen, og det kommer spesielt godt med i litt trangere tider, sier Lene Louise Løver.

Svette, tårer og latterkramper

– Det har kostet både svette, tårer og latterkramper, men det er verdt det, skyter Kristian Baardsen inn. – Og når man har det gøy, gjenspeiles det i bøker med overskudd og moro. Og så har vi jo noen gode konkurrenter som hjelper til med å få opp interessen for barnebøker.

– Det gir også glede utover egen «navle», så å si, for det viser at leserne er der, og at den gode fortellingen lever videre, og det stimulerer oss ikke minst til å fortsette det viktige arbeidet med å fenge barn og skape gode lesere, som i sin tur vil vokse opp til reflekterte voksne lesere.

Hemmeligheten

– Og hemmeligheten bak 10 år med stadige millionoverskudd?

– Vi har bare fortsatt med, og videreutviklet, det som Fontini har vært gode på siden starten, sier Baardsen: – Som vi sier når vi snakker engelsk: If it ain’t broken, don’t fix it.

Dessuten har vi alliert oss med nye dyktige oversettere, designere, forfattere og illustratører.

– Det morsomme er at det viser at så lenge du fokuserer på kvalitet og bøker som skal fenge barna selv, får du en merkevare som både barna og foreldrene har tillit til. Den viktigste oppgaven de neste 10 årene er å raffinere denne videre.

– Det er et ganske tøft marked for tiden, og mot det bakteppet er det et desto større lyspunkt at vi når ut til så mange lesere, sier Løver. – Det viser også at det ligger et stort potensial i å treffe barna med de «rette» bøkene. Og det er jo det vi alltid prøver på.

Lyd viktig

– Både frontlist og backlist går godt, og lyd er dessuten en viktig del av forleggeriet vårt, hvor vi nyter godt av samarbeidet med en framoverlent og dyktig lydbokavdeling i Cappelen Damm, forteller Baardsen:

– Mange av bøkene våre er jo laget nettopp for å bli lest høyt, og funker dermed godt i lyd.