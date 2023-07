Når man mister oversikten over dagene

DAGENS SOMMERGJEST: – Det har vært en god sommer hvis man mister oversikt over hvilken dag det er, sier Vibeke Røgler.

Vibeke Røgler har jobbet i Foreningen !les i over 20 år, og det siste året som daglig leder. Sommerferien skal tilbringes i hete Italia og i kjøligere Norge, med hjemmeprosjekter.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år skal vi en kort uke til Pisa, med et døgns mellomlanding i Riga. I tillegg blir det en liten tur til Gøteborg. Ellers er planen å gjennomføre noen prosjekter hjemme, ta noen dagsturer på sparket og ellers nyte rolige dager.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En god sommerferie inneholder bestandig en bunke med bøker. Gjerne andre ting enn det jeg leser resten av året, som er mye barne- og ungdomslitteratur. I tillegg må sommeren ha noen konkrete planer, som man kan glede seg til og planlegge gjennom vinteren, men også være åpen for å ta ting mer på sparket. Det har vært en god sommer hvis man mister oversikt over hvilken dag det er.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Når man jobber i Foreningen !les er man utrolig privilegert som har lett tilgang på bøker ettersom vi mottar leseeksemplarer fra forlagene. Det har blitt mange gode leseopplevelser så langt i år, og mange flere vil det bli. Men en bok jeg fremdeles husker veldig godt er De kaller meg ulven av Zeshan Shakar. Shakar skildrer på ypperlig vis oppvekst og samtid, og hvilke utfordringer foreldrene sto og står i. Med pakistansk far og en norsk mor med røtter i Finnmark, står “jeg” i spenn mellom to kulturer, som så mange andre med ham.

– Øverst i feriebunken ligger Nagel – Storm og skygger av Sigbjørn Lilleeng. Jeg er, og har alltid vært, veldig glad i å lese tegneserier, og nå er vi virkelig inne i en gullalder av norske utgivelser. Vi har plukket ut et utdrag fra Nagel til årets tXt-aksjon, som vil ligge klar til 115 000 ungdomsskoleelever ved skolestart.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Jeg er en tilhenger av automatiske fraværsmeldinger. Da vet de som har tatt kontakt at e-posten er mottatt, uten at de forventer et umiddelbart svar. Da kan jeg heller svare når det passer meg, og ikke ta med jobben på stranda.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Reker og hvitvin hører sommeren til. Enkelt, men godt.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– I en verden med så mange spennende og interessante personer er det nesten umulig å velge, men etter at Trettebergstuen så plutselig måtte trekke seg som Kultur- og likestillingsminister, hadde det vært hyggelig å invitere hennes etterfølger til bords.

– Ditt beste ferieminne?

– Bilferie i Provence, uten å ha planlagt hvor man skulle kjøre, eller hvor man skulle overnatte. Ta tingene litt på sparket og plutselig oppdage nydelige, interessante og spennende plasser. Lokal mat og drikke og kommunikasjon på famlende fransk og utstrakt bruk av mimikk og håndbevegelser.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er veldig mange i Bok-Norge som gjør en fantastisk jobb og som fortjener blomster. Jeg kunne nevnt alle de kreative og kompetente illustratørene og tegneserieskaperne som vi har i Norge, eller skolebibliotekarene som er små hverdagshelter. Men, hvis jeg skal trekke frem noen må det bli norsklærerne. Disse utrolig dyktige menneskene rundt omkring i hele landet som både jobber for å introdusere, engasjere og utvikle lesere gjennom hele skoleløpet. De får alt for lite applaus!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Som kulturminister ville jeg innvilget budsjettsøknaden til Kulturrådet der de ber om at innkjøpsordningen til skolebibliotek bør utvides med 18 millioner til totalt 23,5 mill. kr. Dette vil gi 700 skolebibliotek kulturfondbøker, inkludert oversatt litteratur! Jeg ville også støttet Kulturrådet med å styrke innkjøpsordningen for tegneserier og sakprosa for ungdom. Sist, men ikke minst, ville jeg laget tidenes leselyststrategi, som vil være det denne regjeringen vil bli husket for.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Kvit norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn

– Dette er en bok som har fått mye oppmerksomhet, og det med rette. Jeg har selv en sønn som er adoptert, og selv om hans opprinnelsesland, Chile, har gitt ham et mer europeisk utseende enn Tjønn, opplever også han å bli spurt om hvor han egentlig kommer fra. Kvit norsk mann vant blant annet også Ungdommens kritikerpris i videregående skole. For å sitere de unge leserne: Jo mer du leser i denne boken, jo mer forstår du. Boken kan tolkes på mange måter og gir deg lyst til å lese boken flere ganger. Ikke bare nok med det, men den er så utrolig følelsesladd og man kjenner det i hjertet når man leser.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Tidenes satsing på litteratur! Med ingressen som sier at politikerne bevilger millioner til langvarig leselyststrategi der leseorganisasjonene får en sentral rolle.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvordan får dere til så mye forskjellig i Foreningen !les?

– Foreningen !les har svært høy aktivitet og når blant annet ut til en halv million barn og ungdom årlig. Dette klarer vi fordi vi har dedikerte ansatte og et tett samarbeid med aktører på ulike felt. Fordi vi er nasjonale og treffer ulike målgrupper i hele landet. Fordi vi kombinerer langvarige kjernetiltak med kortvarige prosjekter, som gir både kontinuitet og oppmerksomhet. Fordi vi i alle år har levert kvalitet som gjør at oppslutningen er høy og responsen er god på arbeidet vi gjør. Og med mer midler kunne vi nådd enda flere og gjort enda mer.