En flott prisutdeling!

LYRISK: Sarah Zahid er den yngste som har mottatt Herman Wildenveys poesipris.

Kongesalen i Kommandantboligen i Fredriksvern verft i Stavern var pyntet til fest og foran en fullsatt sal fikk Sarah Zahid utdelt Herman Wildenveys poesipris for 2023. Hun er den yngste som har mottatt prisen og den ble første gang utdelt i hennes fødeår 1996.

Før vi var kommet så langt hadde Liv Neslowe sunget «Hele dagen» – et dikt av Herman Wildenvey, tonesatt av Kristin Solli-Schøien.

Arrangørkomiteen ved Dyre Vaa begrunnet utdelingen av prisen til forsamlingen med blant annet:

«Zahid er en nøktern poet som hverken tegner et idylliserende eller negativt bilde av miljøet. Her er nyansene med. Og hun bruker ofte befriende humor om det hun opplever og ser. Diktene er på ingen måte politiske innlegg om fremmedkulturelle miljøer på Oslo øst, men heller personlige refleksjoner over livene som leves der. Det er det som er Zahids styrke; hun løfter fram et miljø slik at vi blir kjent med det og forstår det bedre. Det kan bidra til å bryte ned fordommer mot annerledes tenkende og troende; og det er ikke et lite bidrag i det som til tider kan være et polarisert samfunn.»

Sarah Zahid sa selv i sin takketale at hun var så glad for at hun kunne være med å vise at litteraturen er for alle og at hun nå hadde skjønt at Stavern var mer enn Stavernfestivalen.

Etter utdelingen av prisen ble prisvinneren vist rundt i Herman og Gisken Wildenveys hjem av deres barnebarn Anette Wildenvey Michelet før turen gikk videre til Larvik der Zahids dikt Bursdag ble avduket som installasjon nr. 118 i Larvik poesipark.