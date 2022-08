DAGENS SOMMERGJEST: Forlegger Anders Aasen Berget i Frisk forlag.

Frisk forlag har på få år etablert seg som ett av landets ti største forlagshus. I fjor omsatte forlaget for hele 45 millioner. Dette til et imponerende driftsoverskudd på 10 millioner kroner.

Forlaget i sin nåværende form, har historie tilbake til 2016. Gründere med like eierandeler er fysioterapeutene Lennart Krohn-Hansen og Anders Aasen Berget.

– Hva har vært i fokus før ferien, Anders?

Akkurat nå er det to ting jeg holder på med:

Det første er utvikling av et smart softwaresystem for små og mellomstore forlag, med mål om å beregne royalties, levere enda bedre forfatterservice og kalkulere riktige opplagstall.

Det andre er å utforske events. Mange forfattere har lyst å holde foredrag, dra på turné eller holde workshops. Hva ønsker forfatterne hjelp til? Hvor kan vi trekke inn forfatterne? Lage festival? Skriveskole? Mange ideer, og første prosjekt er en matfestival i Oslo i september!

– Hvor tilbrakte du ferien i år?

Først dro vi til Danmark, og der ble det full fest for ungene med badeland, lekeland og aktiviteter hele uka. Senere er det blitt hytteferie gjennom Turistforeningen og hytta til svigers.

– Hva må den gode sommerferien inneholde?

Morgenbading, sykle i varmt vær, kjenne duften av furuolje i skogen, tid til å lese…

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken lå øverst i bokbunken i ferien?

Beste bok jeg har lest i år: The Importance of Living, kinesisk livsfilosofi av Lin Yutang. Han var en kinesisk forfatter som skrev fra 30- til 60-tallet. Han skriver så enkelt og humoristisk, det er en fryd å lese. Samtidig er det interessant å prøve å forstå mer av et kinesisk perspektiv.

Øverst i bunken: Redaktør i Frisk forlag, Malene Vilnes sin bok Når den du saknar mest er deg sjølv. Hele resten av forlaget hadde lest den, og endelig har jeg fått tid til å lese den selv.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

“My way or the highway” sier min samboer. Haha!

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Fraværsmeldingen var lagt inn. I sommer tok jeg fri fra både jobb og skjerm.

– Hva står på bordet når du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Grillmat! Gjerne grilla grønnsaker i alle former og masse tilbehør.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Hvis jeg kunne velge en historisk person, hadde det vært filosof og forfatter Alan Watts.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Forlagssentralen! Vi har et softwareprosjekt på gang i forlaget, og FS har vært på tilbudssiden fra start. Flinke, positive folk.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Forenkle kulturstøtten og redusere byråkratiet. Kutt momsen på alt og gjør det likt for alle medier, oppsetninger og kulturelle uttrykk. Samtidig kutte i en rekke av de søknadsbaserte støtteordningene, inkludert portvokterne. Da får vi mer action, mer nyskapning, færre profesjonelle søknadsskrivere og mindre byråkrati.