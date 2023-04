Nadia Ansar med bok til høsten

Psykologspesialist Nadia Ansar gir denne høsten ut boken "Min skam" på Cappelen Damm, som kan leses opp mot ektemannen Abid Rajas bestselger "Min skyld".

– Fra jeg ble født var forventningen til meg at jeg skulle gjøre minst mulig galt og ta minst mulig plass. Konsekvensen var en påført skam som stilnet meg. I mine mest sårbare øyeblikk, når jeg trengte som mest å si ifra, når jeg prøvde å rope om hjelp, hadde jeg ingen stemme å rope med, sier Nadia Ansar i en pressemelding fra forlaget.

I ektemannens bok var hun det forbudte blikket i T-banevognen, kjæresten forkledd i burka, bruden han fryktet aldri ville komme – og kvinnen som gråt på bryllupsnatten. Men Nadias stemme manglet.

Med boken Min skam ønsker hun nå å bruke sin personlige og faglige stemme til å fortelle historien om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å være seg selv. Om å vokse opp på Ekeberg i Oslo som datter av den lokale kjøpmannen og den eneste jenta i klassen med minoritetsbakgrunn. Om hennes fars halsbrekkende spagat mellom det likestilte, norske samfunnet og den patriarkalske kulturens forventninger. Om kampen for likestilling i forholdet til Abid som fortsatte, selv etter at kjærligheten hadde vunnet fram.

– Vi må innse kraften i skammen

– Skal vi få til integreringen av innvandrere i Norge og skape full kvinnefrigjøring også for kvinner med minoritetsbakgrunn, må vi innse at kraften og skammen som trekker disse kvinnene tilbake til undertrykkelse, fortsetter å slite i dem – også mens de tilsynelatende står med begge beina godt plantet i det norske samfunnet og lever norske liv, sier Ansar.

Ansar (43) er utdannet psykolog, og er spesialist i emosjonsfokusert terapi og spesialist i klinisk familiepsykologi. Hun har de siste 19 årene jobbet som psykolog og prosjektleder i blant annet Alternativ til vold, i barne- og ungdomspsykiatrien, i familievernet, og som avdelingsleder i Blå Kors Kompasset.

De siste 6 årene har hun jobbet ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo og har nylig fullført en doktorgrad i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, i regi av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Min skam er hennes første bok.

– Vil berøre og engasjere

Boken er planlagt utgitt i september. Forlagssjef for sakprosa Knut Ola Ulvestad ser fram til utgivelsen.

– Vi er overbevist om at Min Skam vil berøre, engasjere og flytte grenser, og er så stolte over at hun vil gi ut sin bok hos oss.

Abid Rajas kritikerroste bok Min skyld. En historie om frigjøring (Cappelen Damm) ble lansert august 2021. Selvbiografien vant Bokhandlerprisen 2021 og ble i tillegg kåret til årets bok av BOK365-leserne. Boken gikk rett inn på bestselgerlisten og er den mest solgte sakprosaboken i Norge to år på rad.

Tidligere i år rundet boken et opplag på 150 000 eksemplarer. Tittelen fortsetter også å toppe lyttelistene i strømmetjenestene.