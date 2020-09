Ark Amfi Eikunda satser på pop-up i corona-tider. Og mest pop i pop-up-land er Jørn Lier Horst.

Det står ikke til å nekte for det: Selv om omsetningen holder seg oppe, har coronaen lagt en demper på aktivitetene ute i bokhandelen. Men tidligere denne uka skjedde det et kjærkomment unntak, med barneboklansering i Egersund.

Stas med jubileumslansering

Det var forfatter Jørn Lier Horst og illustratør og Hans Jørgen Sandnes som la lanseringen av bok nummer 25 i serien om Detektivbyrå nr 2 nettopp til Ark Amfi Eikunda:

– Det er kjempestas å få være vertskap for jubileumslanseringen av bok nummer 25, og ekstra spesielt å få lov å lage et miniarrangement nå i de tidene vi nå er inne i, forteller Lene Waldeland. – I beste dempede koronastil plasserte vi barna med trygg avstand i kohorter, hadde rikelig med antibac tilgjengelig og 12 unger fikk en opplevelse de sent vil glemme.

De fleste norske barn kjenner Tiril, Oliver & Åtto i Detektivbyrå nr 2, og serien har nå nådd et samlet opplag på over 1,5 millioner bøker her til lands. Det å få være blant et dusin heldige lokale detektivfans i Egersund er i sannhet et privilegium. Resten av landet kunne overvære seansen på Detektivbyrå nr 2s facebooksider.

Det ble både høytlesning, tegning og boksignering. Og dersom en kommende bok får noe med zombier å gjøre – ja, da har de fått ideen fra en ivrig fan i Egersund.

Godt år – tross alt

Ark Amfi Eikunda har så langt kommet seg helskinnet gjennom 2020:

– Corona-året har så langt gått veldig bra for oss. Folk har mer tid til både bøker og andre innendørsaktiviteter som spill og ikke minst puslespill, og kundene generelt sett handler mer enn før når de først handler. Særlig kjekt med god økning i barneboksalget! Så vi satser på en god bokhøst med avstand mellom kundene og en dose antibac til hver, sier Lene Waldeland.

Selv har hun stor tro på årets høstsesong:

– Det er mange sterke navn i bokhøsten. Personlige favoritter så langt – i tilfeldig rekkefølge – er Gaute Heivolls Drøm om de levende, Jo Nesbøs Kongeriket og Kongen av Tom Egeland. Jeg har en solid bunke på vent og ser spesielt frem til Helga Flatland, Erika Fatland og en juleroman av Gudrun Skretting, som endelig har begynt å skrive for voksne, sier Waldeland, og legger til: – Akkurat i høst tenker jeg folk flest trenger å synke ned i flere gode bøker enn ellers, når så mye annet i verden står på vent. Det skal definitivt ikke stå på utvalget, i høst finnes det bøker for alle enten du lar deg friste av Mads Hansen eller Karl Ove Knausgård.

Satser på pop-up

– Vanligvis veldig aktive og har mange signeringer både med lokale og nasjonale forfattere særlig i bokhøsten, men corona har jo satt en effektiv stopper for det meste nå. Vanskelig å kunne planlegge inn mot jul når alt er så usikkert, så vi satser på noen pop-up-stunt og prøver å være ivrige på forhåndsbestillinger av signerte bøker med personlige hilsener slik at kundene kan få det lille ekstra uansett. Har blant annet lang liste klar på neste Wisting-krim, Sak 1569 – det blir jo ikke ordentlig bokhøst uten Wisting!

– Digger serien

Kortreist funker også bra på Eikunda:

– Lokale forfattere er alltid populært og vi hadde blant annet stor suksess med vår lokale Instagram stjerne @IngerinDubai da hennes treningsdagbok ble lansert i januar, før corona. Men under normale omstendigheter er det ingen som samler like mye folk på Ark i Egersund som Jørn Lier Horst, enten han er aktuell med detektiver for små eller store!

Lene Waldeland håper derfor på snarlig gjenvisitt fra ukas duo:

– Vi digger serien, håper det kommer mange flere bøker og at Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes lar seg friste til et nytt besøk i Egersund en annen gang!