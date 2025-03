Mener indiebøker bidrar til endringer i bokbransjen

Det er stor vekst i antallet forfattere som vil selvpublisere, og noen av de selvpubliserte bøkene selger godt. Men mange av indieforfatterne har svak forståelse for hva som er nødvendig for at en bok skal selge, mener markedssjef i Norli.

– Det er tydelig at vi står midt i store endringer i bokbransjen, og indiepublisering har blitt en stadig viktigere del av dette landskapet.

Det mener daglig leder i BoldBooks Kristin Over-Rein.

De siste åra har sviktende salg i skolebokmarkedet og endring av litteraturkonsumet, fra papir til digitalt, ført til lavere inntekter i visse deler av forlagsbransjen. De fire største forlagene har de siste årene derfor måtte ty til omorganisering og nedbemanning.

Samtidig har flere nye forlag blitt etablert. En rekke forfattere velger i tillegg å selvpublisere bøker ved hjelp av aktører som BoldBooks og Kolofon, eller konsulenter som Agathe Skappel. Hos Boldbooks økte antall nye registrerte forfattere med 81 prosent fra 2023 til 2024. Totalt har de nå 3600 registrerte forfattere.

Over-Rein mener selvpublisering er en voksende trend.

Topper listene

Mentaltrener Anniken Binz lå i fjor lenge på toppen av salgslistene med boka «Finn din superkraft», publisert med Skappel Books som konsulent. Det samme gjorde den boka «De flinkeste slutter» av André Mundal via Kolofon, og «Spis deg fri på 66 dager» av Irina Lee og Randi W. Sekkingstad. Mens Sarah Roxana Herlofsen i fjor ble den første selvpubliserte forfatteren til å bli nominert til Brageprisen, for boka «En dag i ungdomskroppen» gitt ut via BoldBooks.

Over-Rein i BoldBooks mener at kvaliteten på de selvpubliserte bøkene er blitt bedre. Noe som også har resultert i at flere indieforfattere har fått bøkene sine innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning.

– Holdningene til indieforfattere har endret seg. Tidligere ble egenpublisering forbundet med dårlig kvalitet, men det stemmer ikke lenger. I dag bygger forfattere profesjonelle team rundt seg – redaktører, designere, markedsførere – og investerer i kvalitet, skriver hun til Bok365 og legger til:

– Et tydelig tegn på denne holdningsendringen er at BoldBooks nå blir invitert til bokrådene hos Norli, Ark og Biblioteksentralen for å presentere kommende indieutgivelser. Dette ville vært utenkelig for bare noen få år siden.

Risiko

En forfatter som selvpubliserer må betale alle forlagstjenester selv, og selv stå for alt fra innsalg til markedsføring av egen bok. Dette innebærer en betydelig økonomisk risiko for en ny forfatter. Men selvpublisering kan bli innbringende om boka selger godt, mener Over-Rein.

– I et LinkedIn-innlegg kommenterte jeg nylig en sak i Finansavisen om Martin Bech Holte, som med boka «Landet som ble for rikt» vil tjene 2,8 millioner kroner på 53 000 solgte eksemplarer gjennom forlag. Hadde han gitt ut selv, ville han ha tjent over 10 millioner, mener hun.

Ingen tall for eget salg

Caroline Heitmann, markedssjef i Norli, bekrefter at flere selvpubliserte forfattere har solgt godt det siste året.

– Flere av de største bestselgerne hos Norli i 2024 er faktisk utgitt på eget forlag eller på små forlag. Tett samarbeid mellom Norli og forfatterne har vært viktig for at titler som selger godt i egne kanaler, også når det brede markedet gjennom bokhandelen, skriver hun i en epost til Bok365.

BoldBooks har ingen tall for hvor mye deres forfattere selger gjennom egne kanaler. I forhold til det høye antallet forfattere og antallet nye selvpubliserte bøker som gis ut hvert år, er det imidlertid ikke lett å slå igjennom i bokhandelen.

«Lur familiemat» av Ida Gran-Jansen gitt ut av Stories of Tomorrow ligger på 8. plass over fjorårets mestselgende bøker. Ellers er det langt ned til neste selvpubliserte bok på topplistene til Bokhandlerforeningen.

Flere utfordringer

Det er særlig lokallitteratur og selvpubliserte forfattere med sterke egne markedskanaler som har solgt godt, mener Heitmann. Norli har imidlertid gjort endringer i sin organisering for å kunne ivareta indie-forfatterne bedre, forteller hun.

– En utfordring med indieforfattere har vært at en del har hatt en for svak plan for markedsføring, og litt for svak forståelse for hva som er nødvendig for at en bok skal selge. I tillegg er det ofte en utfordring med lav kompetanse på hvordan bokbransjen fungerer. Dette kan gjøre dialogen krevende. En tredje faktor har vært lav kvalitet på enkelte av utgivelsene.

Heitmann trekker frem at selvpublisering er blitt lettere etter at aktører som Kolofon, BoldBooks og Agathe Skappel nå selger forlagstjenester til forfattere som vil gi ut bøker selv.

– Når forfattere får profesjonell hjelp til å fylle ut «hullene», glir samarbeidet lettere.