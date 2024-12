Mållaget vokser – måler nå 16.000 medlemmer

12. desember nådde Noregs Mållag sitt høyeste medlemstall siden 1985. 16.000 personer er nå med i organisasjonen for nynorskforkjempere.

Det er 6000 flere enn for 20 år siden, 4000 flere enn for ti år siden og 2500 flere enn for fem år siden, skriver mållaget i en pressemelding.

– Medlemmer er selve grunnlaget for en medlemsorganisasjon, og dette medlemstallet vitner om at nynorsksaken er viktig for veldig mange i 2024, sier leder Peder Lofnes Hauge.

I år har lokale tillitsvalgte vervet over 1000 nye medlemmer, og medlemstallet øker i alle 18 fylkeslag sammenlignet med fjoråret. Særlig Jon Fosses nobelpris i litteratur, og påfølgende hyllest av nynorsken og målbevegelsen, har bidratt til økningen, mener mållaget.