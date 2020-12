Mala blir redaktør i Press

Thomas Mala går til drømmejobben i Press, men kutter ikke båndene til Northern Stories.

– Dette er drømmejobben, så jeg kunne rett og slett ikke si nei. Fra jeg ble ferdig med hovedfag i litteraturvitenskap tidlig på 2000-tallet, har en forlagsredaktør-stilling vært ambisjonen, sier Thomas Mala.

Langsiktig satsing

Nå kom åpningen, på hans gamle arbeidsplass Press, hvor Mala gjennom en årrekke jobbet som salgs- og markedssjef – inntil han startet agenturet Northern Stories i mars 2017 sammen med Astrid Dalaker.

I januar er han på plass som sakprosaredaktør i Kongens gate. De neste månedene vil by på en glidende overgang fra agenturet til forlagsjobben, inntil han er i full Press-jobb over sommeren. Men han akter ikke å slippe engasjementet i Northern Stories:

– Dette er en langsiktig satsing for meg. Jeg kommer fremdeles til å være engasjert i agenturet, og ha 50/50-eierskap med Astrid Dalaker, sier Thomas Mala.

Står sterkt

– Jeg har stor forståelse for at Thomas tar det valget han nå gjør, og er glad for at han ønsker å være med på laget også i fortsettelsen, sier Astrid Dalaker, som ikke er bekymret for agenturets fremtid:

– Dette betyr at vi må gjøre noen grep rundt hvordan vi organiserer arbeidet vårt internasjonalt. Rent praktisk medfører dette blant annet at vi nå har inngått samarbeid med dyktige underagenter både i Frankrike og Italia, noe som vil styrke tilstedeværelsen vår i disse landene, forteller Astrid Dalaker, og legger til:

– Northern Stories står i dag sterkere enn noen gang, og vi ser særlig spennende bevegelser på TV- og film-fronten. Der har vi forhåpentligvis noen store nyheter å by på i nær fremtid.