Mæhle med Dino-suksess

Dinosaurgjengen passerer 175 000 i opplag og topper bestselgerlistene.

– Det føles rett og slett kjempebra, sier forfatter Lars Mæhle.

Den nyeste boken hans i Dinosaurgjengen-serien, Monsterkrokodillen, topper bestselgerlistene.

Barnebokserien er skrevet av forfatter Lars Mæhle og illustrert av Lars Rudebjer. I bøkene følger vi Rasmus Rex, hans bestevenn Trym Troodon og deres venner og familie på en rekke eventyr.

Monsterkrokodillen har et opplag på 9000, som tar totalopplaget for hele serien opp til 175 000. Det gir et snitt på over 15 000 eksemplarer per bok.

– Karakterer barn kan bli glade i

Mæhle har også hatt suksess med en rekke andre barnebøker, deriblant serien Pappa i barnehagen som også er et samarbeid med illustratør Lars Rudebjer. Statistikk fra bokhandelkjeden Norli viser at han var den femte mest solgte barne- og ungdomsbokforfatteren i deres butikker i 2022.

Forfatteren tror det er flere grunner til at Dinosaurgjengen fortsetter å treffe mange lesere.

– Det kan skyldes miksen av gode illustrasjoner, fengende historier, humor og sist, men ikke minst et sterkt tema som barn er opptatt av, nemlig dinosaurer. For å lykkes med en serie, tror jeg også man må jobbe mye med å skape karakterer barn kan bli glade i og kjenne seg igjen i, sier Mæhle.

En av Kagges mest solgte serier

– Utrolig gøy å se at Monsterkrokodillen topper salgslista. Dinosaurgjengen er en av Kagge forlags mest solgte serier noensinne, Mæhle og Rudebjer har skapt et fantastisk univers som barna elsker. Lesere kan glede seg til mer fra den kanten, for et eventyr dette er, sier Vidar Strøm Fallrø, som er sjefredaktør for skjønnlitteratur i Kagge forlag.

Mæhle og Rudebjer opplever også suksess med Dinosaurgjengen i utlandet. Bøkene om Rasmus Rex og Trym Troodon er utgitt i elleve land, og kan blant annet leses på svensk, dansk, finsk og engelsk.