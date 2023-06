Lyrikklista – mai 2023

LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn trumfer Hans Børli i mai.

Denne uka flyttet Brynjulf Jung Tjønn inn som ny leder av Den norske Forfatterforeningen (DnF). Da passer det bra at han samtidig inntar førsteplassen på Lyrikklista. Tjønns samling fra i fjor – Kvit, norsk mann er allerede å regne som en klassiker. Svært fortjent vant boka både Kritikerprisen og Ungdommens Kritikerpris, nå viser det seg også at boka når ut til et bredt publikum. Det er bare å håpe at også skolen og skolebibliotekene vet sin besøkelsestid.

Videre er det å håpe at ledervervet i DnF ikke umuliggjør fortsatt diktning.

På lista er det ellers små endringer. Vi registrerer kun en nykommer av året, Mørketid og måneskinn. Debutant Sissel Fagerheim (f. 1973) er opprinnelig fra Balsfjord, men bor i Harstad og har tre voksne døtre. Hun har tidligere jobbet som sykepleier, men har de siste årene vært tilsatt som lektor i videregående skole. Hun har en mastergrad i nordisk språk og underviser i norsk, samfunnskunnskap og helsefag. I begge yrkene har hun møtt mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulike utfordringer. Boka ble lansert så sent som 11.mai på Harstad Bibliotek.

Diktene handler for en stor del om ungdom. Ungdom med utfordringer. Med relasjoner, psykisk sykdom, smerte og sorg. – Mange handler om å ikke passe inn – eller føle at man ikke passer inn. En del handler om tap, livet, døden og kjærligheten, forteller Fagerheim til nettavisen iHarstad.no

Boklista for lyrikk: Mai – 2023

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (3) 2 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2010 (1) 3 Profeten Kahlil Gibran Kagge 2009 (2) 4 Det framande landet Carl Frode Tiller Aschehoug 2022 (Inn på ny) 5 Håvamål ; Voluspå ; Draumkvedet Ivar Mortensson Egnund Samlaget 2022 (Inn på ny) 6 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (6) 7 Samlede dikt: Inger Hagerup Inger Hagerup Aschehoug 2015 (11) 8 Mørketid og måneskinn Sissel Fagerheim Lyrikkforlaget 2023 (Ny) 9 Hjerteskog M Seppola Simonsen Flamme 2022 (14) 10 Dopamin Alexander Fallo Cappelen Damm 2023 (4) 11 Vinteroppskrifter fra kollektivet Louise Glück Oktober 2022 (Inn på ny) 12 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (Inn på ny) 13 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (7) 14 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (Inn på ny) 15 Søster Gro Dahle Cappelen Damm 2016 (Inn på ny)