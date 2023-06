Klassekampen om Holt-tabbe: – Flaut

Klassekampen legger seg flat etter intervju med feil Anne Holt.

Klassekampen legger seg flat etter at de intervjuet det de trodde var forfatteren Anne Holt. – Flaut, sier avisen.

Anne Holt publiserte selv et Facebook-innlegg lørdag ettermiddag hvor hun forklarte at hun var forbannet over tabben. Det var Dagbladet som først omtalte saken.

«I dag har Klassekampen trykket et falskt intervju av meg», skrev Holt i innlegget, som hun slettet en times tid senere.

Det viste seg at det var en annen person ved navn Anne Holt som hadde blitt kontaktet til Klassekampen-artikkelen.

– Nå har jeg funnet ut av hva som har skjedd, og det var rett og slett at vår journalist fant Anne Holt sin navnesøster. Dette er jo flaut, men vi må rette opp i det etter beste evne. Vi må rette opp i saken og skrive en skikkelig rettelse i papiravisa på mandag, slik at ingen skal tro at dette er forfatteren Anne Holt som har snakket med oss, sier redaktør Mari Skurdal i Klassekampen til Dagbladet.