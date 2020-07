Beate Grimsrud til minne

LYRISK: Det hendte, fra tid til annen, da jeg var yngre og hun var levende, at jeg snakket litt med Beate Grimsrud. Det var tider, det. Takk for nå og shine on, you crazy diamond!

DET ER MULIG VERDEN ALLTID

VIL VÆRE FREMMED FOR MEG



vil du se noen kule slalåmhopp?

(sier Beate Grimsrud)

etter intervjuet

vi er i Stockholm

i 2001

det er lyst

og passe varmt

og jeg nikker, så klart jeg vil

Beate tar rennefart med sparkesykkelen

og suser

og hopper

til høyre

til venstre

til høyre

til venstre

over gresset

i en liten park

i den svenske hovedstaden

som Ingemar Stenmark

eller Kjetil André Aamodt

eller begge

ja, begge

Beate var jo alltid

begge



hva gjør du for tiden?

spurte jeg henne noen minutter i forveien

ingenting

(sa hun)

jeg gjør ingenting

jeg går knapt ut døren

og jeg vil helst ikke ut av pysjen

jeg er midt i en roman



det er jo fiksjon jeg driver på med

og det er det ytre som er fiksjon

ikke det indre

det eksistensielle

det er som regel her folk tar feil

de tror at bare det ytre stemmer

så er det selvbiografisk

men sånn er det ikke



jeg merker

når jeg skriver

at jeg ikke er interessert i helheten

heller tanker

og inntrykk

og lyder

jeg skriver ikke det jeg har tenkt å skrive

jeg skriver det jeg tenker når jeg skriver

jeg er ikke

de lange linjenes

kvinne



så er det greit om jeg kuber deg?

hæ? hva betyr det? å komme ut i Cub-serien?

det er et tankeeksperiment

å, åkei

det begynner med at du ser for deg en ørken

åkei

gjør det

åkei

gjør du det?

jada

se for deg en kube i denne ørkenen, hvordan ser den ut?

hva mener du?

du bestemmer hvordan kuben ser ut

å, javel, den er oransje og litt under en meter stor

og hvordan ligger den i sanda?

den står opp

opp av sanda?

ja

åkei, se for deg en stige, hva er stigen laget av?

(Beate begynner å le)

den er laget av greiner

og hvor er den i forhold til kuben?

den ligger inntil

står inntil, mener du? opp i luften?

nei, kuben er for liten til det, stigen ligger langs kanten, horisontalt

åkei, se for deg en hest, hvordan ser den ut?

den er stor og beige, en arbeidshest, skikkelig brei over ræva, med nydelig man og diger, bustete hale

og hvor er den plassert i forhold til kuben?

inntil, den roter med mulen mot kuben, kanskje det er noe mat der, kanskje slikker den litt bark av greinene på stigen

tusen takk, det var det

ingen årsak

vil du vite hva svarene dine betyr?

ja, klart det, kom igjen

åkei, kuben er egoet, som heldigvis for deg er veldig lite, samtidig som oransje kan peke mot sola, det største og mest livgivende objektet i det vi kjenner av universet

eller bare en appelsin, eller klovnenese

eller det, men at den ligger i sanda er bra, det betyr at du er jordnær

(Beate ler igjen)

stigen er vennene dine, at den står lent inntil kuben betyr at vennene dine lener seg mot deg

ja, det er riktig

at den er laget av greiner skjønner jeg ikke sånn med en gang, kanskje vennene dine er en liten skog?

(Beate bare ler)

hesten er han eller hun du er glad i akkurat nå, og det ser jo veldig bra ut, for hesten er stor og hardtarbeidende, men også intim, helt inntil deg med mulen, på jakt etter mat, eller en eller annen form for næring, han eller hun du er glad i er nok minst like glad i deg, tenker jeg, det er kanskje litt rart at du tillater dem å spise barken av vennende dine?

nei, nei, det er greit, det er helt greit

sånn

nå ble du kuba



jeg tror framtiden

kommer til å betrakte vår tid

med en stor grad av forbløffelse

hvordan vi tok oss til rette i naturen

og den totalrådende konsumkulturen vi lever i

ting som av nødvendighet må forandre seg

for femti år siden var det en dyd

å stoppe sokker, i dag

er det utenkelig

vi i lever i et samfunn

som skjelver av redsel for at

vi skal finne på noe annet å være

enn forbrukere



jeg tenker at det å være forfatter

vil si å være større enn seg selv og

det at du finner disse bøkene inni deg

ikke hadde skjedd

om du ikke hadde satt deg ned

og lett etter dem

det er så rart!



du kjenner det uttrykket «født i går»?

som ofte er en fornærmelse?

jeg er litt sånn

litt født i går

og det er mulig at verden alltid

kommer til å framstå som fremmed for meg

samme hvor lenge jeg har vært her



