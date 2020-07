SOMMERGJESTEN: Til høsten blir det både diktsamling og barnebildebok fra Gro Dahle. Men først skal det bades både tidlig og sent.

Fabelaktige Gro Dahle har skrevet bøker i mange sjangre og vunnet en rekke litterære priser, bl.a. Brageprisen for beste barnebok 2002, Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur i 2004. Flere av Gros bøker er illustrert av hennes mann, Svein Nyhus. Sammen ble de tildelt Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok i 2014 for bildeboka Akvarium. I 1998 mottok Dahle Aschehoug-prisen for sitt samlede forfatterskap. I 2015 ble hun tildelt Triztan Vindtorns poesipris for sin innsats for norsk poesi.

I høst er Gro Dahle aktuell med to utgivelser. Først Gave diktsamlingen som handler om at jula er en tid for mirakler og sju slag og snø og sammenbrudd og tur med hunden og stjernenatt og gaver og gammelt agg og krangler og fødsel og tårer. Dernest bilde- og barneboken Ollianna, illustrert av datteren Kaia Dahle Nyhus, om det å lure på om man er gutt eller jente og hva som skjer hvis man våger å være seg selv.

Gro Dahle bor på Tjøme i Vestfold. Her liker hun å bade. Sent som tidlig.

– Hvor tilbringer du ferien, Gro?

– Som forfatter har jeg aldri ferie. Jeg har alltid et prosjekt jeg skal gjøre ferdig eller et prosjekt jeg skal begynne på. Sånn sett kan jeg reformulere spørsmålet: hvor tilbringer du den tiden andre pleier å ha ferie: Og da kan jeg svare: hjemme ved kjøkkenbordet som også er skrivebord og rotebord og tenkebord og arbeidsbord og tegnebord og spillebord og zoom-møtebord.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Fire skrivekurs og fem poesi/litteratur-festivaler har blitt avlyst for min del, noe som har ført til at jeg ikke har reist – eller skal reise – hit og dit på jobb. Ferieplanene har ikke endra seg med Corona. Vi reiser aldri noe sted om sommeren. Da er det så fint her. Fins ikke noe finere sted i verden enn hjemme!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Selv om jeg ikke direkte har vanlig sommerferie, må en sommer for meg inneholde bading. Jeg bader mye i sjøen. Slik som nå, for jeg har akkurat tatt på meg nattkjolen etter et nattbad sammen med datteren min Ninni nede på Bekkevika, det var helt helt stille, fortsatt lyst og gyllent og ikke et annet menneske.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken?

– Å snu verden inn mot verden! Tone Hødnebøs samlede dikt er uten tvil den beste boka jeg har lest så langt i år – eller i dette tiåret, dette tusenåret! Og Marte Hukes Du er et levende sted gleder jeg meg til å begynne på.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jordbær, blåbær, bringebær, fløte, sukker, vannmelon. Sånn ser frokostene ut her i huset om sommeren og er noe av det sommer er for meg. Friske jordbær hver eneste morgen! Det er en bra start!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Mummimamma!! Henne kunne jeg spørre til råds om det mest! Hun har helt sikkert gode praktiske løsninger for alle mine bekymringer!!!

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– De som jobber i Norsk Forfattersentrum! Alle sammen og hver i sær! De arbeider tappert og utrettelig for sine forfattere! Og i den siste perioden nå som så mange forfattere har mistet oppdrag og jobber på grunn av avlysninger av festivaler, kurs og opplesninger, har forfattersentrum lagd gode opplegg og løsninger slik at forfattere allikevel blir betalt!

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Jeg har ikke lyst til å gi brennmaneter til noen. Brennmaneter kan få lov til å svømme hvor de selv vil.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville sikret innkjøpsordningen enda bedre, slik at ingen makt i verden ville kunne klusse med den. Jeg ville også lagt til noen bokkategorier til innkjøpsordningen, slik bildebok for voksne, kunstbok med bilde og tekst og fotobok av kunstnerisk kvalitet.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Jeg savner ikke noe. Jeg er et hjemmemenneske. Og jeg er ikke spesielt sosial. Så det passer meg utmerket å være i en slags halvkarantene.

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Kanskje dette: Hvorfor i all verden svarer du på disse spørsmålene så seint? Klokka er jo ti over to og du skal til Oslo i morgen på en jobb? Hvorfor ligger du ikke allerede og sover?

Ja, det var et godt spørsmål! Jeg kan bare skylde på sommernatta. Den skal ikke soves bort.

– Kanskje det med sommerboka også, som du jo hadde tenkt å spørre om, men som du ikke gjorde, hvilken bok jeg forbinder med sommer?

– Ok. Hvilken bok forbinder du med sommer?

– Harry Potter! Hvorfor? Det har med minner å gjøre, at hele familien sitter i sofaen, mens Svein, mannen min, pappan, leste Harry Potter. At vi satt ute i skogen, mens han leste. At vi satt på toget på vei nedover Europa, mens han leste. At vi satt på stranda, mens han leste. Og det var så fint å leve gjennom en bok sammen! Høytlesning er det beste jeg vet, å dele bøker med barn eller med kjæreste eller med foreldre eller med venner ved å lese høyt sammen! Det er den beste ferien og den fineste reisa jeg vet om.