LOs litteraturpris til Monica Goksøyr

– Oi! Tenk at det finnes en pris for det jeg skriver om! Jeg synes det er så kult og viktig at arbeiderperspektivet blir løfta fram og synliggjort i kulturen, og jeg vil takke LO for dette initiativet. Nå føler jeg meg stolt over å skrive om thailandske vaskedamer og fremmedgjorte byråkrater, sa Monica Goksøyr. I kveld ble hun tildelt LOs litteraturpris 2024 for novellesamlingen Slemme jenter.

LOs litteraturpris skal fremme norsk arbeiderlitteratur, og deles ut annethvert år. Prisen er på 100 000 kroner, og tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i liv levd i arbeiderklassen, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet.

– Årets vinner gjør det, sa Julie Lødrup, førstesekretær i LO, under prisutdelingen på litteraturfestivalen på Lillehammer tidligere i kveld. Hun fortsatte:

– Felles for de ulike historiene fra arbeidslivet er den underordnete maktposisjonen arbeidstakerne er i. Maktulikheten får ikke bare praktiske konsekvenser i hvordan arbeidet skal utføres, men borer seg ned i følelseslivet. Den skaper redsel og frustrasjon og fremmedgjøring og raseri. Den borer seg ned i kjernen av det menneskelige. Og slik er det gjennom hele novellesamlingen. Forfatteren fanger livets kompleksitet og hvordan vi alle strever i våre liv, med å gjøre det riktige og gjøre det som er sant for oss. Den beskriver mennesker og miljøer som vi ellers sjeldent ser i norsk litteratur og offentlighet. Den gjør at flere kan lese historier de kjenner seg igjen, og flere kan lese historier de ikke kjenner seg igjen i, sa Lødrup før hun gratulerte Monica Goksøyr med prisen.