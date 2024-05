Å se det store i det lille

– Som James Joyce sa da han skrev Ulysses: Klarer jeg å nå inn til hjertet av Dublin så kan jeg nå inn til hjertet av alle byer i hele verden, sa Frode Grytten under Lillehammer-samtalen om å skrive skjønnlitteratur satt til små steder.

Frode Grytten har satt hjembyen Odda på det litterære kartet med sine bøker med handling derfra. Det samme har svenske Marit Kapla med sitt hjemsted Osebol i Värmland.

Gryttens siste roman, Den dagen Nils Vik døde, om skyssbåtføreren Nils Vik er riktignok fra et udefinert sted, men det er definitivt i en fjord på Vestlandet, og kunne for så vidt godt vært Odda. Boken er blitt en stor suksess og forfatteren fikk Brageprisen 2023 for romanen.

Marit Kapla kommer fra det lille stedet Osebol i Värmland, og i boken Osebol har hun like godt intervjuet alle som bor der. Prosjektet materialiserte seg i en murstein av en bok og i den høythengende Augustprisen i hjemlandet i 2019.

Små steder – stor litteratur

Onsdag møttes de to på Lillehammer til samtale om det å skrive skjønnlitteratur med handling fra små steder.

Kapla bor i dag i Göteborg og Grytten bor i Bergen, så begge har en fysisk avstand til stedene de beskriver, men kjærligheten til det lille sted er til å ta og føle på og ikke minst til å lese om.

Frode Grytten fortalte at da han begynte å drømme om å bli forfatter var han hektet på amerikansk litteratur og film, og var misunnelig på dem som bodde i store byer og hadde en vidstrakt geografi og store folkegrupper å beskrive. Så skjønte han at det som gjelder for folk i store byer gjelder for folk i små også.

– Som James Joyce sa da han skrev Ulysses: Klarer jeg å nå inn til hjertet av Dublin så kan jeg nå inn til hjertet av alle byer i hele verden.

Inn til hjertet

Og det kan se ut som de to på podiet virkelig har klart å nå inn til hjertet av hjemstedene de beskriver. Grytten med god hjelp av kollegene Lars Ove Seljestad og Marit Eikemo fra samme by, mens Kapla foreløpig er alene om å skildre Osebol.

Og hun ser resultatet når hun besøker hjemstedet. Bokturistene har dukket opp, og selfier tas foran stednavnskiltet.

Odda er blitt by siden Grytten flyttet derfra, og stedet har gjennomgått en enorm forandring i løpet av hans liv. Fra fjordperle og turister til industri og oppdrett, og nå også siderhovedstad. Og altså litterært sentrum.

Gokk?

Og apropos sentrum: Grytten har moret seg med å slå opp i synonymordboken på sentrum og periferi, eller mer bokstavelig «urban» og «rural». Med følgende resultat:

– Urban: beleven, dannet, elskelig, forfinet, human, hyggelig, intellektuell, verdensvant.

Rural: bondsk, provinsiell, smålig, landsens, rustikk, arkaisk, utkant, gokk.

– Hva er gokk? skyter Kapla inn, og Grytten må ty til et av de andre synonymene for å forklare. – Eh … utkant, kommer det endelig.

Men hva så. Når man har evnen til å se det store i det lille kan det bli stor litteratur av det. Og gode samtaler. Publikum i et fullsatt Lillehammer bibliotek satt i alle fall pris på det de så og hørte.