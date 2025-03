Litteraturhuset vil fremme kunnskap for en dyster verden

En rekke forfattere som ikke er redde for å undersøke de mørkere sidene ved mennesket, besøker Litteraturhuset i Oslo denne våren.

I dag lanserer Litteraturhuset i Oslo sitt vårprogram. Det er spekket med alt fra internasjonale stjerner til norske og nordiske mestre.

– Vi befinner oss i dystre og utrygge tider, da trenger vi litteraturen til å tenke med, og til å hjelpe oss å forstå den verden vi lever i. Til Litteraturhuset i vår kommer noen av verdens fremste forfattere, som ikke er redde for å undersøke de mørkere sidene ved mennesket, og som viser betydningen av kultur for enkeltmennesker og for oss som samfunn, sier daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza i en pressemelding.

Alt fra Nobelprisvinner til krimsnakk

Blant de besøkende er Abdulrazak Gurnah som mottok Nobelprisen i litteratur i 2021 som første afrikanskfødte forfatter på nesten 20 år. Han er aktuell med sin nye roman, «Tyveri», som utforsker menneskelige relasjoner. Han møter Nadifa Mohamed til en samtale 14. mai. Britiske Ali Smith lanserer dystopien «Gliff» og møter Janne Stigen Drangsholt 27. mai, og holder foredrag om skriving dagen etter.

Svenske Sara Stridsberg møter Kaja Schjerven Mollerin for samtale 9. april. Edvard Hoem som er aktuell med «Ung mann vil ut», møter Tove Nilsen til samtale 21. mai. Mens Hilde Susan Jægtnes og Lotta Elstad snakker om historiske romaner med Helene Uri 3. april. Rett etter påske snakker krimforfatterne Rune Christiansen og Sigbjørn Skåden med Erlend Loe om mystiske pensjonater, gåtefulle drømmer, og å skrive mysterielitteratur.

Lørdag 22. mars kommer Hilde Eliassen Restad for å oppsummere Donald Trumps første uker som gjenvalgt president. Søndagene byr på foredrag av aktuelle sakprosaforfattere som Rana Issa, Henninge Torp Bie, Vigdis og Line Norman Hjorth, Frode Forfang og Ingeborg Solbrekken.

Se hele programmet på Litteraturhusets hjemmesider.