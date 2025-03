Harper Lee-noveller hittil ansett som tapt vil utkomme til høsten

En ny novellesamling av den amerikanske forfatteren Harper Lee, lenge ansett som tapt, utkommer til høsten i USA.

I flere år før det som ble hennes store klassiker, «Drep ikke en sangfugl», ble utgitt i 1960 skrev Harper Lee noveller. Temaene var de samme som hun senere utforsket i sin Pulitzer-prisvinnende roman: Småbysladder og politikk, ømme og anspente forhold mellom fedre og døtre, og rasespørsmål.

Hun klarte imidlertid ikke å få novellene publisert. Senere har litteraturforskere trodd at historiene gikk tapt eller ble ødelagt. Men Harper Lee var en omhyggelig arkivar og oppbevarte de maskinskrevne novellene sammen med avslagsbrevene i sin New York-leilighet.

Der fant bostyrerne hennes dem etter Lees bortgang i 2016. 21. oktober skal de publiseres for første gang i en samling med tittelen «The Land of Sweet Forever», ifølge The New York Times.

Den vil romme åtte tidligere uutgitte noveller og åtte sakprosatekster som Lee publiserte i ulike medier mellom 1961 og 2006. Blant de sistnevnte er en profil om vennen og forfatterkollegaen Truman Capote, en oppskrift på maisbrød, og et brev til Oprah Winfrey der hun beskriver sin forkjærlighet for bøker.

Nevøen til Harper Lee, Edwin Conner forteller ifølge forlaget at familien bestemte seg i fjor for å publisere dem, noe han begrunner slik:

– Hun var ikke bare vår elskede tante, men en stor amerikansk forfatter, og vi kan aldri vite for mye om hvordan hun nådde det høydepunktet.

Lees biograf Casey Cep beskriver novellene som «en tidskapsel».