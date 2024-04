Lillehammer-programmet er klart

Louise Kennedy, Oliver Lovrenski, Elizabeth Strout og Kjell Westö er blant forfatterne du kan møte under årets litteraturfestival på Lillehammer.

– Vi er glade og stolte over å kunne presentere verdenskjente forfattere som på ulike måter utforsker festivalens tema i sin skriving, sier programsjef Yukiko Duke og fortsetter: – Kom til oss på Lillehammer – og opplev ekte bokglede!

Fra 27. mai til 2. juni er det duket for hele 265 litterære arrangementer på Lillehammer. På Norsk Litteraturfestival kan publikum møte en rekke norske og internasjonale forfatternavn.

Blant hovednavnene finner vi Louise Kennedy (GB), Mariana Enriquez (AR), Maria Navarro Skaranger, Oliver Lovrenski, Caspar Eric (DK), Adania Shibli (PS), Kjell Westö (FI), Sayaka Murata (JP), Ann Helén Laestadius (SE), Lars Mytting, Constance Debré (FR), Amina Elmi (DK), Sumaya Jirde Ali, Yan Lianke (CN), Joshua Cohen (US), Helene Uri og Elizabeth Strout (US).

Tema: Grenser

Årets tema er grense – og programmet vil utforske litteraturens grenser og den grenseoverskridende litteraturen. Tematikken preger blant annet DEBATTEN-serien. «Hvor går grensen for ytringsfrihet?» er spørsmålet Håkon Haugsbø stiller sjefredaktør i Charlie Hebdo, Gérard Biard, den truede imamen Seyran Ates og ytringsfrihetsekspertene Anine Kierulf og Kjetil Ansgar Jakobsen. Andre temaer som vil bli diskutert er «Hvor går grensen for avviklingen av velferdssamfunnet?» «Hvor går grensen for hvor mye kriminalitet samfunnet kan håndtere?» og «Hvor går grensen for utnyttelse av naturen?»

Det blir dessuten folkeopplysning og underholdning når Are Sende Osen byr på Kongerekka på 50 minutter, det blir krim og skrekk med Aslak Nore og svenske John Ajvide Lindqvist og diskusjoner rundt bokserien Sagaen om Isfolket.

– Litteraturopplevelser på tvers av generasjonene

– Pegasus, barne- og ungdomsprogrammet til Norsk Litteraturfestival, samler rundt 15 000 barn og unge i løpet av en hektisk festivaluke, sier programsjef for Pegasus, Ketil Kolstad.

– Lillehammer er også stedet å være dersom du er voksen og brenner for barne- og ungdomslitteratur.

«Pegasus er Norsk Litteraturfestivals viktigste samfunnsoppdrag», skriver festivalen i en pressemelding. I løpet av festivaluka byr Pegasus på mer enn 100 arrangementer og i programmet deltar blant andre Maria Parr, Laurie Halse Anderson (US), Ragnar Aalbu og Moa Backe Åstot (SE).

– Vi gleder oss spesielt til å invitere til litteraturopplevelser på tvers av generasjonene gjennom vår familielørdag, hvor programmet selvfølgelig er gratis. Opplev alt fra hagedag på Bjerkebæk og kinofilm til Det store showet om Kokosbananas! avslutter Ketil Kolstad.

Se hele programmet her.