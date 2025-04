Lesing og demokrati er tema når Ressa gjester Lillehammer

Fredsprisvinner Maria Ressa vender tilbake og ytringsfrihetsforkjempere samles, under WEXFO i litteraturbyen Lillehammer i juni.

World Expression Forum (WEXFO) har nå lansert sitt program for ytringsfrihetskonferansen på Lillehammer 2.-3. juni. Blant hovedtalerne er den filippinske journalisten og ytringsfrihetsforkjemperen Maria Ressa. Hun kommer tilbake til Norge for å tale under festivalen som holdes samme uke som Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Demokratier under angrep

Ressa mottok Nobels fredspris i 2021 sammen med Dmitry Muratov for sitt arbeid for ytringsfrihet. Som medgrunnlegger og administrerende direktør for det digitale nyhetsnettstedet Rappler, har hun markert seg som en undersøkende journalist og kritiker av regimet til tidligere president Rodrigo Duterte på Filippinene.

En ny rapport fra V-Dem Institute ved Universitetet i Göteborg viser bred tilbakegang for demokrati globalt og svekking av ytringsfriheten i en fjerdedel av verdens land – den største nedgangen målt noen gang.

Dette er bakteppet under årets WEXFO-konferanse, som har fått tittelen «The Year of Resistance».

– I alle demokratier som har vært under angrep, er man sterkest i begynnelsen av angrepet. Jo lenger angrepet varer, jo svakere blir man. Det er de tusen kutts død. Stillhet er samtykke, sier Maria Ressa i en kommentar til World Expression Forum.

Viktigheten av lesing

Lesing som en forutsetning for demokratiet, vil være en rød tråd gjennom konferansen opplyser WEXFO i en pressemelding.

– World Expression Forum har som mål å styrke og forsvare ytringsfrihet som en absolutt forutsetning for demokrati og menneskelig fremgang. Dette målet er nå mer betydningsfullt enn det har vært på generasjoner. Årets konferanse blir vår viktigste noensinne, sier WEXFO-leder Kristenn Einarsson.

Konferansen samler deltakere og talere fra hele verden og har tidligere hatt besøk av fredsprisvinnere som Dmitry Muratov, Oleksandra Matviichuk og familien til Narges Mohammadi. Ressa var også blant talerne da forumet ble arrangert for første gang i 2022.

Blant årets øvrige talere finner man blant andre Gérard Biard, redaktør i Charlie Hebdo, advokat og feminist Seyran Ates, filmskaper Deeyah Khan og Norges kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Konferansen ledes av journalistene Jette F. Christensen (Altinget) og Kristoffer Rønneberg (Aftenposten).