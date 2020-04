Leser Tove Ditlevsen

HJEMMEKONTORET: Tidligere i vinter debuterte psykolog Kitty Byng med sin første roman: "Kroppen er en morder" (Cappelen Damm).

Aftenpostens Ingunn Økland var positiv i sin omtale av boka og karakteriserte Byng som en modig debutant. Romanen skildrer hvordan fertilitetsindustrien kurtiserer barnløse par.

Navn: Kitty Byng

Virke: Forfatter og psykolog

– Hvor er ditt hjemmekontor?

Det er i treromsen vår på Etterstad. Jeg sitter i stua, omgitt av leker, jobbende kone,

lekende/snakkende/gråtende/klengete unge, og med Bæ Bæ lille lam strømmende ut av høyttaleren.

Eller, for å ha størst mulig sannsynlighet for litt arbeidsro, så er jeg på den lille spiseplassen på kjøkkenet, hvor jeg balanserer laptopen min på et bittelite spisebord, og kaffekoppen i

vinduskarmen.

– Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg skriver på en historie om en katt som er suicidal. Ellers skriver jeg søknad om midler til NGOen jeg jobber for, og to dager i uka har jeg klienter på videokonsultasjon, men da sitter jeg i svigerinna mi sin (tomme) leilighet.

– Hva bruker du den innsparte reisetiden (til og fra jobb) til?

Jeg har ikke spart inn reisetid, jeg har tapt alenetid. Og alenetid er, som alle vet, gull. Det jeg har fått i stedet er samvær med familien.

– Hvilken bok leser du?

Jeg leser Kærlig hilsen, Tove, som er Tove Ditlevsens brev til sin redaktør på 70-tallet; Det var ikke voldtekt, av Heidi Helene Sveen; og så gjenleser jeg Men Explain Things to Me, av Rebecca Solnit.

– En varm anbefaling blant bøkene du har lest de siste månedene?

Bli mor no? av Kristina Leganger Iversen er dritbra. Rase av Monica Isakstuen også. Jo, også elsket jeg både Fierce Attachments og The Odd Woman and the City, av Vivian Gornick.

– Godt skrevet: En setning eller avsnitt i en bok, eller diktstrofe, som du setter spesielt stor pris på?

Åh, det er så mange! Men jeg har notert ned denne på mobilen min: "Having an opinion is the short skirt of the internet." Det er det Rebecca Solnit som skriver om netthets mot kvinner, i Men Explain Things to Me.

– Hvilken bok skulle du selv ønske at du hadde skrevet?

Jeg liker ofte best litterære selvfremstillere, så det blir litt rart å ønske at jeg hadde skrevet disse bøkene, for det kunne jeg aldri gjort, men jeg skulle gjerne ha skrevet typ alle bøkene til Edouard Louis.

– Hva savner du aller mest i disse corona-tider?

Å møte andre enn familien min. Å reise til og fra hjemmet mitt, og dermed få sitte på bussen med andre, og høre på musikk. Å være andre steder enn i leiligheten. Rett før apokalypsen skjedde nå, så var kona mi og jeg akkurat i gang med å begynne å dra ut på restauranter, kino og bokprater og sånt, etter å ha vært lenket til hjemmet på grunn av en baby. Men alt det ble jo da avblåst, og det er et savn i meg.

– Hvem i bok-Norge vil du sende stafettpinnen videre til?

Zeshan Shakar.