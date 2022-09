Les en time!

For første gang i historien markerer Norge FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet. I kveld: torsdag 8. september klokken 1900 arrangeres Lesetimen med en oppfordring til alle om å sette av en time til å lese.

– Klokken 19 den i kveld – 8. september markerer vi her hjemme FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet. Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å lese en time fra dette tidspunktet, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

– Les sammen med barna, familie, venner, naboer, kolleger eller alene. Del gjerne et bilde av din lesetime i sosiale medier under #lesetimen og #readhour, oppfordrer hun.

Startet i Finland

Det var den finske organisasjonen Barn- och ungdomsstiftelsen som startet Read Hour i 2019.

– Med Read Hour vil vise at det å lese ikke bare er viktig for å utvikle leseferdigheter og kunnskap, men at det også er underholdende og morsomt, sier Stina Heikkilä i Barn- och ungdomsstiftelsen.

Det finske initiativet spredde seg til flere land, før det norske litteraturfeltet i fjor fikk tilbud om å opprette et tilsvarende tiltak.

– I første omgang kom forespørsel fra Barn- och ungdomsstiftelsen til Cappelen Damm, før ballen ble spilt videre til oss i Foreningen !les. Vi synes dette er et fint tiltak som vi støtter og ønsker å etablere en norsk variant av. Derfor har vi sammen med en rekke andre aktører gått sammen om Lesetimen, sier Røgler.

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1946. Målet med dagen er å «minne verdenssamfunnet på at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning.» I tillegg markerer denne dagen at «arbeidet med å fjerne analfabetisme er en del av livslang læring og en del av å bygge et bærekraftig samfunn.»

– Read Hour-kampanjen feires årlig i forbindelse med FNs Internasjonale dag for lese- og skriveferdighet, og vi oppmuntrer alle til å delta på lesefesten i kveld, sier Heikkilä.