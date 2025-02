Leif G.W. Persson skal skyte med AR-15 på svensk TV

Den svenske krimforfatteren og tidligere politimannen Leif G.W. Persson skal skyte med den omstridte, halvautomatiske riflen AR-15 på svensk TV.

Det skjer onsdag kveld i programmet «Veckan» på SVT, et samfunnsrettet program som tar for seg kriminalitet. Formålet er å vise hvor kraftfullt våpenet er.

– Luften ble bokstavelig talt full av bly. Det klarer jeg aldri med min elgrifle, sier Persson, som også tidligere har uttrykt stor skepsis.

Etter masseskytingen i Örebro for to uker siden ønsker flere svenske partier å skjerpe våpenlovgivningen. Sentralt i diskusjonen er slike halvautomatiske våpen. Mange anser at AR-15 er uegnet som jaktvåpen.

– Jeg skal vise hvorfor, lover Leif G.W. Persson – som selv er jeger, men hevder han aldri helt har forstått hva slike våpen har å gjøre i jaktsammenheng. Mange jegere ønsker ifølge TT å beholde våpentypen, som ble tillatt til jakt i Sverige i 2023.

– Hvordan en jeger som har den oppfatningen, kan ta ansvar for alle de forbannede idiotene som jakter, er for meg uforståelig. For det er jo det han faktisk gjør, lyder det fra Persson:

– De er jo militære våpen. De er ikke laget for å skyte elg, men for å ta kål på maksimalt med folk i lukkede rom, som en skole.

Innslaget er innspilt i forkant. Kveldens utgave av «Veckan» er viet nettopp masseskytingen i Örebro.