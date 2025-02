Låner ut bokpakker for å markere morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen markeres fredag 21. februar over hele verden. Slik markeres dagen i norske biblioteker.

I Norge benytter mange bibliotek over hele landet dagen til å synliggjøre de språklige ressursene i lokalmiljøet sitt, melder Nasjonalbiblioteket: Det kan være i form av aktiviteter som tospråklige eventyrstunder, utstillinger av bøker på mange språk, utstillinger av folkedrakter og flerspråklige sangstunder.

Mange av bibliotekene bestiller temapakker med bøker på mange språk fra Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket, som har bøker på rundt 70 av de 300 språkene som snakkes i Norge.

Siden 2014 er det lånt ut over 40.000 slike bøker til feiringen av morsmålsdagen over hele landet, opplyses det i en pressemelding. Også barnehager, asylmottak og voksenopplæringssentre bestiller slike temapakker via sitt lokale bibliotek for å markere dagen.

– Kulturell identitet og det å få lov til å bruke sitt eget morsmål betyr mye for oss alle. Særlig barn og unge trenger å få utvikle sin flerspråklighet, sier seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket, Irene Hole.