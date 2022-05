Lars Amund Vaage runder år

Vi gratulerer en av våre fremste forfattere, Lars Amund Vaage og som i dag fyller 70-år.

Lars Amund Vaage vokste opp på Sunde i Kvinnherad og studerte klaver ved Griegakademiet i Bergen. Han debuterte som forfatter i 1979 med romanen Øvelse Kald vinter og har siden gitt ut romaner, noveller, diktsamlinger og barnebøker.

I 1995 gav han ut romanen Rubato, som han fikk både Kritikerprisen og Nynorsk Litteraturpris for.

Vaage har fått Aschehougprisen, Oktoberprisen, Gyldendalprisen og Doblougprisen for sitt samlede forfatterskap. I 2002 ble han nominert til Brageprisen for Kunsten å gå, og i 2012 fikk han Brageprisen for romanen Syngja. To ganger har han vært nominert til Nordisk råds litteraturpris, senest for romanen Det uferdige huset (2020).

Jubileet markeres blant annet ved at Oktober i dag utgir Dikt i samling.

BOK365 gratulerer!