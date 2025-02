Landslov-jubileet: – Klarte å skape en interesse for norsk middelalder knapt noen kunne se for seg

Fjorårets feiring av 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov nådde ut til 1,6 millioner mennesker over hele landet.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre kaller det «banebrytende» at formidlingen nådde ut til så mange. En brukerundersøkelse viste at kjennskapen til Landsloven økte med 30 prosent i jubileumsåret.

– Institusjoner i hele landet, nasjonale og lokale, har til sammen klart å skape en interesse for norsk middelalder som knapt noen kunne se for seg for et år siden, sier Sira Myhre i pressemeldingen der feiringen oppsummeres.

Nasjonalbiblioteket sto i spissen for markeringen av landslovsjubileet som nasjonal koordinator, utnevnt av Kulturdepartementet. Både små og store aktører i den norske kultursektoren tro til i feiringen av Landsloven, som da den kom i 1274 var den første riksdekkende loven.

Og feiringen nådde også ut over hele landet, med 400 arrangementer – fra forelesninger og samtaler til konserter og teaterforestillinger. I tillegg var det utstillinger om Landsloven i Bergen, Trondheim, Tønsberg, Hamar, Alta, Narvik, Lofoten og i Oslo, der både Stortinget, Kulturhistorisk museum og Nasjonalbiblioteket viste egne utstillinger.

Plakatutstillingen til Nasjonalbiblioteket ble vist ved nær 300 folkebibliotek, og NRK sendte en 12 timer lang opplesing og drøfting av Landsloven. To utgaver av Landsloven, en praktutgave og en folkeutgave, solgte i nær 3000 eksemplarer til sammen.

Bak publikumssuksessen ligger et omfattende forskningsarbeid, som startet for mer enn ti år siden. Også etter fjorårets jubileumsår vil Nasjonalbiblioteket fortsette med å forske på, tilgjengeliggjøre og vise fram de skriftlige kildene fra den norske middelalderen. En viktig del er samarbeidet med Vatikanet, som ble kjent før jul i fjor: Nasjonalbiblioteket skal digitalisere, transkribere og oversette alle dokumenter med tilknytning til norsk historie som finnes i Vatikanets arkiv.