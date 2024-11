Lager T. Singer Pop-up

I anledning 25 års-jubileet for Dag Solstads romanklassiker T. Singer holder forlaget i morgen et pop-up salg, hvor Solstad byr på høytlesing.

– Denne høsten har vi ryddet og flyttet fjernlageret vårt. I den prosessen kom vi over mange skatter. Blant dem var noen esker med vakre bibliofilutgaver av T. Singer, som vi fikk laget da boka kom ut for 25 år siden. Siden det er jubileumsår for T. Singer i år, bestemte vi oss for å lage et pop-up salg, hvor man denne ene dagen kan sikre seg signert og nummerert bibliofilutgave til en veldig god jubileumspris, sier forlagssjef i Oktober Ingeri Engelstad.

Solstad selv kommer og leser fra T. Singer også.

«Jeg sier jo at mitt forfatterskap er avsluttet etter den romanen. Det er selvfølgelig litt retorisk, men det er riktig å si det. Det er avsluttet. Hadde jeg dødd etter å ha skrevet den, ville det ikke vært noen personlig tragedie. Alt jeg har skrevet etterpå er en bonus som livet har gitt meg», sa Dag Solstad i Alf van der Hagens samtalememoar Dag Solstad. Uskrevne memoarer.

Også andre klassikere på tilbud

– Svært mange har T. Singer blant sine høyest skattede Solstad-romaner. Her kan man gjøre et kupp, og samtidig sikre seg årets julegave, sier Engelstad.

Ved siden av å kunne sikre seg praktutgave av den kritikerprisvinnende romanen i et helt unikt format, kan man i tillegg kjøpe andre Solstad-klassikere på tilbud.

De første 20 som kjøper T. Singer får et helt nytt boknett med på kjøpet. Boknettet er trykket i et begrenset opplag og selges også separat.

