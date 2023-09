La oss være konstruktive

DEBATT: Forfatterforbundet inviterer Storytel og andre strømmeaktører til å delta i en diskusjon om ulike modeller som kan bidra til at litteratur som i dag holdes tilbake, kommer tidligere ut på strømming.

Tom Harald Jenssen, styreleder for Storytel, har skrevet et tilsvar til vår kronikk om serieromaner, leselyst og strømmetjenestenes nøling når det gjelder å legge ut serier innlest på lyd.

Jenssens konklusjon i sitt innlegg er at «Alle tjenestene kan bl.a. ikke ha de samme, ofte korte, kommersielle bøkene som gir rekordhøye lyttetall.»

I denne kommersielt begrunnede forklaringen ligger det også en innrømmelse av at Storytel, som ledende strømmetjeneste, holder tilbake på publisering av seriebøker, barnebøker og andre «kommersielle bøker» som de risikerer å tape penger på. Det er Storytels (og de andre strømmeplattformenes) abonnementsmodell som gjør at tjenestene, av rent kommersielle hensyn, må strupe tilgangen på serieromaner, barnebøker og annet som er viktig for leselyst og rekruttering av nye lesere.

Den underliggende årsaken til denne prioriteringen er strømmetjenestenes forretningsmodell. Vi spør derfor: Kan vi med konstruktivt blikk sammen se på en bedre måte å strukturere dette på? Eksempelvis en modell der lesere/lyttere betaler pr. bok de leser, eller en abonnementsmodell der man betaler per stykk etter et visst antall lyttinger. Slik man faktisk har gjort i alle år tidligere, i de gamle omsetningsmodellene som Jenssen lovpriser så sterkt. Situasjonen vi nå står i er omtrent nøyaktig den som daværende styremedlem i Forfatterforbudet Helle Stensbak advarte mot for tre år siden.

Forfatterforbundet inviterer gjerne Storytel og de øvrige aktørene på feltet til å delta i en diskusjon om ulike modeller som kan bidra til at litteratur som i dag holdes tilbake, kommer tidligere ut på strømming (selvsagt innenfor Boklovens rammer). Dette vil tjene både forlag og opphavere, og med den riktige modellen, vil heller ikke strømmetjenestene blø mer enn de tåler. I det lange løp vil vi være tjent med en løsning alle kan leve med.

Eystein Hanssen

Leder Forfatterforbundet

Dorthe Erichsen

Serieforfatter og tidligere styremedlem i Forfatterforbundet

Jan Erik Øvergård

Serieforfatter og styremedlem i Forfatterforbundet