Jung Tjønn til topps

LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn tar seg helt til toppen av Lyrikklista for september. Bokhøsten er i gang og alle de tre første på lista er nye utgivelser av året.

Brynjulf Jung Tjønn (f.1980) er oppvokst i Feios i Sogn og Fjordane. For ungdomsromanen Så vakker du er ble Jung Tjønn tildelt Brageprisen i 2013. Han jobber nå som forlagsredaktør i Samlaget.

Årets samling Kvit, norsk mann er en samling vonde og kloke – men tidvis også morsomme – dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme. Hvordan er det for et adoptivbarn å komme til Norge som en reserveløsning, et gjenbrukbarn som blir odelsgutt? Det hadde selvsagt vært enklere om han hadde vært Kvit, norsk mann. Diktsamlingen bygger på forfatterens egne erfaringer, men retter seg til alle. Den har åpenbart og heldigvis funnet fram til mange. Mot slutten av måneden måtte forlaget melde at boka var helt utsolgt, men at nytt opplag er på vei. Til uka skal det være klart for påfyll i hyllene hos bokhandlerne.

Trygve Skaug trenger ikke videre presentasjon. Han har nå solgt mer enn 60 000 diktsamlinger under sin relativ korte tid hos Cappelen Damm. Årets samling Dikt til navngitte menn er ulik de tidligere utgivelsene – og diktene betydelig mer ordrike. Nå skriver han om menn han setter pris på. Dette er biografiske dikt som lar seg lese høyt, anvende i festtaler eller glede seg over i en lesestund i favorittstolen.

Siste pallplass går i september til Helge Torvunds finstemte hyllest: Til mor. Denne har vi allerede anmeldt og jeg skrev da: «Vi er tidlig i bokhøsten, men jeg tviler på om det kommer ei bok som vil bevege mer enn Helge Torvunds lille perle av en bok.»

***

Ellers på lista merker vi oss debutant Thomas Stene-Johansen (f. 1997) som går inn på tiendeplass med samlingen Med stor og stum k. Diktene handler om en nær venns død og et jegs sorgprosess og erindring som følge av dødsfallet. Stene-Johansen har fått gode kritikker og omtaler. Oscar Grimstad i Universitas skriver: «aksepterer man først det enkle og noe tilforlatelige språket, oppdager man at det ikke er langt mellom de lyriske toppene … en vakker og sår bok».

Apropos debutanter så savner vi denne gang kometen Eira Søyseths Farget flekket nå på listen. I august var hun helt på topp, mens hun nå ikke er å finne. Antagelig er forklaringen så enkel som at forlaget har gått tom for boka og at nytt opplag tar tid å få hjem.

Og apropos forlag. Hele seks på listen er fra Cappelen Damm – to av disse fra i år. De tidligere to dominantene på norsk lyrikk, Aschehoug og Gyldendal er sparsomt representert (sistnevnte kun via imprintet Kolon Forlag). Aschehoug har tre på listen, men alle er av Hans Børli. Datterforlaget Oktober er riktignok i tillegg inne med to.

Men vi er tidlig i bokhøsten. I disse dager lanserer Aschehoug eksempelvis diktdebutanten Carl Frode Tillers Det framande landet.

Så får vi lese og se.

Boklista for lyrikk: September – 2022

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Tittel Forfatter Forlag år Forrige mnd 1 Kvit, norsk mann Brynjulf Jung Tjønn Cappelen Damm 2022 (Ny) 2 Dikt til navngitte menn Trygve Skaug Cappelen Damm 2022 (Ny) 3 Til mor Helge Torvund Jæren forlag 2022 (Ny) 3 ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (3) 5 Hans Børlis beste dikt Hans Børli Aschehoug 2015 (2) 6 Opprykk Trygve Skaug Cappelen Damm 2021 (8) 7 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (9) 8 Grapefrukt Yoko Ono - gjendiktet av Simen Hagerup Kolon 2022 (4) 9 Ute, langt der ute Edvard Hoem Oktober 2021 (5) 10 Med stor og stum k Thomas Stene-Johansen Oktober 2022 (Ny) 11 du og jeg Victoria Dalsberget Vigmostad&Bjørke 2022 (6) 12 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (7) 13 Vandring gjennom årstidene med Hans Børli Hans Børli - i utvalg ved Gro Sissel Tveiten Aschehoug 2021 (Inn på ny) 14 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (Inn på ny) 15 Byens bokstaver Lars Saabye Christensen Cappelen Damm 2020 (Inn på ny)