Kursras for Storytel

Stockholmsbørsen reduserer aksjeverdien for lydbokgiganten Storytel.

I går lå aksjekursen for Storytel og duppet, litt over 130 svenske kroner. Sommeren 2020 siden lå aksjekursen over 260 kroner. Dette betyr at den internasjonale lydbokgiganten nå er verdsatt til 9,3 milliarder SEK, omtrent halvparten av selskapsverdien da aksjekursen toppet.

Bare i år har kursen falt nesten 20 prosent.

Storytel skal levere resultattall for fjoråret 18. februar.

Storytel AB eier 50 prosent av Storytel Norge AS. Den andre halvparten eies av Cappelen Damm.