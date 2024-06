Krysser mållinjen med titanhofte

– Jeg har aldri møtt en sur bokhandler, sier Jørgen Jæger, som i går avsluttet sin ambisiøse bokhandelturné.

– Det føles godt, men jeg kommer til å savne det sosiale ved bokhandelbesøkene. Det har vært spesielt å besøke alle de 400 bokhandlere som fører kriminallitteratur i Norge, sier Jørgen Jæger til Bok365.

Vi møter han på turneens siste stopp, Norli Universitetsgata, hvor det vanket både bløtkake og bøker til signering.

– Dette må jo være en norgesrekord?

– Jeg håper det! Ja, jeg er ganske sikker på at ingen har gjort dette før meg. Det føles veldig greit, å nå det målet jeg har satt meg og jobbet mot i mange uker.

Dramatisk vending på Flesland

– Jeg har funnet på mye rart i mine tjue år som forfatter, men når vi nå skulle markere 20-årsjubileet tenkte jeg at måtte finne på noe heftig for å feire skikkelig, sier Jæger.

25. september 2023 startet bokhandelturneen i Vadsø og Kjøllefjord, og fra der arbeidet Jæger seg nedover landet, uke for uke, for å komme vinteren i forkjøpet.

– Kaja i forlaget planla og la opp rutene og Michelle booket leiebiler og hotell, og jeg fulgte planene, som funket perfekt.

Men så tok turneen en dramatisk vending. Den 11. desember brakk Jæger lårhalsen etter å ha sklidd på isen på parkeringsplassen på Flesland.

– Da hadde jeg vært på veien i nesten 12 sammenhengende uker, mandag til fredag, og besøkt mer enn 350 bokhandlere. Det gjensto da fattigslige halvannen uke av det jeg har døpt «Tour de Jæger hele Norge.»

Turneen måtte utsettes et halvår, og nå går Jæger i mål i anledning pocketslippet av Skjebnedøgn.

– Jeg går i mål med titanhofte, smiler han.

– Salget er takket være bokhandlerne

– Jeg har aldri møtt en sur bokhandler, sier Jæger, og fortsetter:

– Jeg har blitt veldig godt mottatt overalt. De lager til med fine utstillinger og god kaffe.

Flere ganger i løpet av samtalen vektlegger krimforfatteren hvor viktig han syns det er å ivareta samarbeidet mellom forfatter og bokhandel.

– Det er jo disse menneskene som har solgt 1.2 millioner av bøkene mine. Du kan skrive så godt du bare vil, men ingenting går av seg selv. Salget er jo på grunn av bokhandlerne som anbefaler, fronter og bidrar. Det var derfor jeg ville besøke dem, og ikke bare bokhandelens hovedkontor, i anledning mitt tjueårsjubileum.

Jæger er full av lovord om de norske bokhandelansatte:

– Papirboken står utrolig sterkt i Norge, og de ansatte i bokhandelen er alle kompetente fagpersoner, alt fra unge til folk i pensjonsalder. Det er en veldig fin bransje, noe som vi ser i at folk blir i jobbene sine lenge. Vi må ta vare på bokhandlerne, så vi ikke får svenske tilstander, sier Jæger, og henviser til det faktum at Sverige har halvparten så mange bokhandlere som Norge.

– Flere av de små bokhandlerne har aldri hatt forfatterbesøk. Det er trist. Det er jo gjerne de som sliter med økonomien, og som hadde trengt den drahjelpen et forfatterbesøk gir.

Jæger forteller at han nå storkoser seg med å se på værkartet, for gjennom turneen har han jo opparbeidet seg en førstehåndskjennskap til alle kriker og kroker i vårt ganske land. Men én ting fra turneen angrer han litt på:

– Jeg skulle gjerne gjort litt mer sightseeing. Det har vært et tett program, og ofte har det vært mørkt når jeg kommer frem. Jeg skulle for eksempel gjerne sett Eidsvollbyggningen da jeg besøkte Eidsvoll. Men, jeg har fått opplevelser for livet.

Tror ingen blir inspirert til å kopiere ham

– Tror du andre forfattere blir inspirert til å gjøre det samme som deg?

– Jeg tror ingen vil ofre så mye tid. Dette tok måneder av forfatterskapet mitt, hele 14 arbeidsuker.

– Så du klarte ikke kombinere reisingen med skriving?

– Nei, ofte kom jeg sent på hotellet på natten. Og en interessant erfaring jeg har gjort med norske hotell om vinteren, er at rommene alltid er iskalde. Så da måtte jeg bare sitte under dyna med jakken på – og det blir lite skriving av det.

– Hva er planen fremover?

– Jeg skal hjem å skrive på neste bok. Jeg har allerede bestemt meg for hvilket samfunnstema som skal danne bakteppe for romanen, og denne gangen er det eritreiske Valentina, som Ole Vik reddet fra prostitusjon, som skal stå i sentrum.