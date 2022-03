Krypdyrjubel i The Times

Den engelske oversettelsen av Krypdyrmemoarer har tatt seg inn i The Times sine spalter – og her heter det at: «Fortellingens krumspring og vendinger vil få leseren til å måpe».

Anmelderen skriver videre at «Silje O. Ulstein er en dristig og original forfatter». Boken, som har fått tittelen Reptile Memoirs på engelsk, havner også på kritikerens oversikt over beste krimutgivelser for mars måned.

– Jeg får meg ikke til å tro at det er sant! Det var virkelig stort å få en så positiv anmeldelse i The Times. Jeg ble sittende og se på anmeldelsen i flere timer etter at den ble publisert, og kan liksom ikke forstå at det er min bok som blir omtalt på denne måten i en så stor britisk avis, sier Ulstein – som skryter av oversetteren Alison McCullough. Forfatteren sier videre:

– For meg er dette en viktig påminnelse om at jeg kan fortsette å gjøre ting som jeg egentlig ikke tør.

15. mars blir thrillerdebuten hennes, som utkom her hjemme i 2020, lansert i England og USA. Det er Oslo Literary Agency som står for salget av bokrettighetene til forlag utaskjærs.

Silje O. Ulstein (f. 1985) har en mastergrad i litteraturformidling, og har tidligere gått på Skrivekunstakademiet og på Krimforfatterskolen. I 2017 publiserte hun tre noveller i debutantantologien Signaler. Krypdyrmemoarer (2020) er hennes første roman.