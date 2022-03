Lesesirkel i podkast-format

I disse dager spiller Norsk Litteraturfestival inn podkasten «Lesesirkelen».

Som en oppvarming til Norsk litteraturfestival på Lillehammer kan vi snart høre podkasten «Lesesirkelen», der litteraturkritiker Kaja Schjerven Mollerin, professor i litteraturvitenskap Tone Selboe og forfatter Pedro Carmona-Alvarez snakker om seks forfatterskap.

De var allerede godt i gang med innspillingen da Bok365 møtte dem på Deichman Bjørvika i går ettermiddag.

Rockeband

I fjor rettet Norsk Litteraturfestival søkelyset mot Norden, i år er britisk litteratur i fokus, og forfatterne panelet er samlet for å snakke om kommer alle til festivalen i slutten av mai: Ali Smith, Linn Ullmann, Niviaq Korneliussen, Elin Cullhed, Douglas Stuart og Abdulrazak Gurnah.

– Det er bedre å spille i band enn å være soloartist, sier Carmona-Alvarez, som for øvrig er musiker i tillegg til å være forfatter. Kommentaren kommer når paneldeltakerne snakker om fordelene med lesesirkel, og den er treffende.

De føler seg nemlig litt som et rockeband, sier de, og i det lille lufttette podkast-studioet Bok365 møter dem i, ser de litt ut som et og.

Festivalens kunstneriske rådgiver og podkast-vert, Marit Eikemo, sier at paneldeltakerne er håndplukket, og at de var så fornøyde med fjorårets podkast at de ville gi panelet en runde til.

– Før innspillingen i fjor hadde Pedro og jeg aldri truffet hverandre, sier Selboe, – vi er veldig ulike alle tre, noe jeg tror er grunnen til at vi er her, sier hun, og får et bekreftende nikk fra Eikemo.

– Vi ser ting fra litt forskjellige plasser og har ofte lagt vekt på ulike ting under lesningen, men vi stoler på hverandres lesninger, sier Carmona-Alvarez.

– Samtidig som vi kjenner hverandre godt som lesere, skyter Mollerin inn.

De tre har tatt for seg forfatterskapene i samme rekkefølge som episodene om dem kommer ut: Ali Smith, Linn Ullmann og Niviaq Korneliussen, men det er også det mest systematiske ved opplegget, for samtalene forløper helt fritt.

– Det begynner gjerne med fascinasjonen, forklarer Carmona-Alvarez – vi snakker ofte først om det vi festet oss ved mens vi leste, og så tar samtalen form derfra.

Rommet

Enda så tett luft det kan bli i et innspillingsrom, spiller rommet i seg selv en stor rolle for samtalen. En viktig del av refleksjonen oppstår nemlig først i møtet mellom de fire veggene i podcast-studioet, forteller Carmona-Alvarez.

– Det skjer noe i rommet, sier han – man utvider hverandres perspektiv, og det foregår en hel del tenkning mens vi sitter her.

Selboe er enig.

– Rommet er som et lite laboratorium, sier hun. – Refleksjonen lever og vokser i dette rommet.

Samtalen

Å sitte to dager i studio er intenst, men virker positivt på samtalene, ifølge panelet.

– Gjennom de fem innspillingene vi har over disse to dagene, utvikler samtalen seg, vi ser tematiske tråder mellom bøkene og trekker linjer mellom verkene og forfatterskapene, sier Mollerin, – noe vi pratet om i dag, kan trekkes inn igjen i morgen.

– Vil dere anbefale alle som liker å lese å ha lesesirkel?

– Ja, man lærer alltid noe nytt når ens egne perspektiver møter andres, sier Mollerin.

Carmona-Alvarez er enig, og legger til at samtale ligger til grunn for en hver lesning:

– Litteraturen i sitt vesen handler om kommunikasjon og samtale, sier han, – under lesningen foregår det allerede en dialog mellom leseren og forfatteren. Dialogen er selve essensen i lesningen.

En «soft spot»

Den sjette forfatteren, fjorårets Nobelprisvinner i litteratur, Abdulrazak Gurnah, skal panelet prate om live under festivalen, det er han de er mest spent på, for han kjenner de lite til fra før. Likevel er de allerede enige om hvem av forfatterne de synes er mest interessant:

– Alle her har en soft spot for Ali Smith, sier Carmona-Alvarez.

– Ali Smith er en egen liga, samstemmer Selboe.

– Hvorfor?

– Du må høre på podcasten.

Første episode av «Lesesirkelen» kommer 22.03 og handler om nettopp Ali Smith.