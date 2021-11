Vetle rett til topps

Vetle Lid Larssen går rett til topps i Norge – og inn i godt internasjonalt selskap.

Superlativene har sittet løst hos kritikerne for Vetle Lid Larssens Lucias siste reise. «Bortimot genial», mente eksempelvis Dagbladet-anmelder Cathrine Krøger. Nå omfavner også leserne romanen, og sender den rett til topps på Boklista denne uka.

Ensomt forfatterliv

– Livet som forfatter er ensomt og beinhardt, derfor er vi sulteforet på oppmerksomhet og suksess. Etter å ha brukt fem år av livet mitt på å tråle arkiver og biblioteker, kranglet meg ned i kjelleren på gamle nonneklostre, og klatret i italienske fjell på jakt etter svar, er det så jævlig hyggelig å bli mottatt på denne måten, sier Vetle Lid Larssen.

Forlaget Strawberry melder at førsteopplaget på 8000 er utsolgt og at 22.000 nye bøker er på vei fra trykkeriet.

På «kjendis-agentur»

Kanskje kan det også bli suksess utenfor landets grenser for Vetle Lid Larssen. Som første norske forfatter er han blitt signert av Albatros Agency. Albatros er deleid av det amerikanske agenturet ICM/CAA, hvor vi finner navn som Tom Hanks, Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres, Samuel L. Jackson, Jerry Seinfeld og Al Pacino. Slett ikke noe dårlig selskap.

– Lucias siste reise er en fantastisk historisk page-turner. Det er ingen tvil om at boken har kvalitetene som trengs for å komme ut på store internasjonale forlag, sier Erik Larsson, senior litterær agent på Albatros Agency.

– Ingenting er mer gledelig enn å se at kvalitetslitteratur er det folk vil ha. Lucias siste reise er en roman som passer for alle – underholdende, fantasieggende og proppfull av kunnskap, sier sjefredaktør Anne Fløtaker i Strawberry Publishing.

Kropp på topp

På 80-tallet kunne vi se legen Trond-Viggo Torgersen i programmet «Kroppen» på NRK. Ved hjelp av skumgummibakterier, plastelinaegg og taustumpsædceller forklarte Trond-Viggo hvordan kroppen fungerer og formerer seg. I 1983 kom faktaboka Kroppen (Aschehoug) for barn, basert på tv-serien. Nå har det gått 40 år, Torgersen har blitt godt voksen, målgruppa fra 80-tallet er voksne, og jammen har ikke den folkekjære legen kommet med en bok om kroppen for nettopp voksne. Det er det mange som gleder seg over, Kroppen for voksne (Frisk forlag) ligger på topp av Boklista for generell litteratur.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 43 – 2021

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Ny 1 2 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand 10 10 3 Karl Ove Knausgård Ulvene fra evighetens skog Oktober Ny 1 4 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug Ny 1 5 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 3 6 6 Stein Torleif Bjella Fiskehuset Oktober Ny 1 7 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 2 3 8 J. K. Rowling Julegrisen Cappelen Damm 4 3 9 Jørn Lier Horst Operasjon julekule: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry 12 2 10 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry 6 8 11 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 5 3 12 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 7 6 13 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 9 5 14 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch Inn på nytt 8 15 Tegnehanne Bare vent: Babybobla illustrert Kagge 8 7

Boklista for generell litteratur – Uke 43 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk Ny 1 2 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 6 12 3 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 3 3 4 M. Bjørgen og I. Stenvold Vinnerhjerte J. M. Stenersen 5 3 5 Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 7 7 6 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 1 2 7 Halvor Folgerø Vestlandsvegar Samlaget Ny 1 8 Ingar Sletten Kolloen Under krigen. Nå må vi tåle alt Gyldendal Ny 1 9 Kristin Wiola Ødegård Wiola: Strikk og bruk Gyldendal 4 2 10 Magnus Takvam Hun skrev for å kunne leve Kagge Inn på nytt 3 11 Mímir Kristjánsson Jon Michelet: En folkets helt Kagge 9 2 12 Jenny Skavland m.fl. Fæbrik syboka Pullman 2 3 13 Craig Glenday (red.) Guinness World Records 2022 Vigmostad & Bjørke 15 2 14 Kristin Leer ADHD: 7 veier til ny forståelse Cappelen Damm Ny 1 14 Geir Aker Fenriksens førstegangstjeneste Gyldendal 12 3

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 43 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 1 9 2 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 2 10 3 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 3 5 4 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 5 22 5 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry 6 22 6 Katrine Engberg Vådeskudd Strawberry Ny 1 7 Erica James Del det med skyene Bastion 8 3 8 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry 13 23 9 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal 4 8 10 Karl Ove Knausgård Morgenstjernen Oktober Ny 1 11 Katrine Engberg Krokodillevokteren Strawberry 7 28 12 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 9 15 13 Katrine Engberg Blodmåne Strawberry 14 27 14 Lars Mytting Svøm med dem som drukner Gyldendal 4 8 15 Trude Teige Mormor danset i regnet Aschehoug 10 13

E-boklista – Uke 43 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Stefan Ahnem Siste spiker Aschehoug 1 2 2 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 3 6 3 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 2 4 4 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry 4 6 5 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Ny 1 6 M. Hjorth og H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 7 5 7 Liza Marklund Polarsirkelen Cappelen Damm 10 7 8 Jojo Moyes Når hvalene synger Bastion 5 6 9 Karl Ove Knausgård Ulvene fra evighetens skog Oktober Ny 1 10 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 6 3 11 Jørgen Jæger Dommen Strawberry 8 8 12 Samuel Bjørk Ulven Cappelen Damm 9 4 13 Tracy Rees Et uforglemmelig kyss Gyldendal Ny 1 14 Abid Raja Min skyld : en historie om frigjøring Cappelen Damm 13 12 15 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 11 3