Kostbar sjøsetting

REGNSKAPSÅRET-2023: Røde tall preger det første driftsåret til forlagshuset Forente Forlag.

Forente Forlag, sammenslåingen av forlagene Press, Spartacus, Dreyers og Pax, viser slette regnskapstall for 2023.

Omsetningen falt fra et stabilt nivå på ca. 75 millioner for de fire forlagene i 2019-2021 til 65 millioner kroner i 2023. Dette bidro til et samlet driftsunderskudd for Forente Forlag på så mye som 14 millioner kroner.

Gyldendal med aksjemajoritet

Forente Forlag ble stiftet høsten 2022. Hovedaksjonær med 50,1 prosent av aksjene, er Gyldendal ASA. Nest største aksjonær er Bjørn Smith-Simonsen via Mater-konsernet, med 25 prosent, mens Møller-konsernet via Aars Invest, sitter med 12 prosent. Resterende knappe 13 prosent, er fordelt på en rekke mindre aktører.

Solid bokført egenkapital

Etter det BOK365 erfarer bidro Gyldendal med noe over 20 millioner i innskutt egenkapital da forlagskjempen gikk inn som aksjonær i Forente. Forlagene Press og Spartacus ble direkte innfusjonert i april 2023, mens Pax og Dreyers først ble utfisjonert fra de tidligere selskapene, før innmaten ble innfusjonert i Forente i henholdsvis april og juni 2023.

Den samlede bokførte egenkapitalen ved inngangen til innværende år var med dette solide 35,6 millioner kroner.

De fire forlagene har opprettholdt egne redaksjoner og utgivelsesprofiler under Forente-paraplyen. Daglig leder for alle de fire er Press-forlegger, Håkon Harket.

Harket legger ikke skjul på at den nye konstellasjonen har møtt utfordringer under sjøsettingen:

– Det er klart at opprettelsen av forlagshuset har kostet. Vi hadde betydelige initialkostander, allerede fra 2022, og som nå er belastet 2023 regnskapet. Videre har det vært utfordrende å skulle samordne rutiner for føring av varelager og ukurans for fire ulike forlag, samtidig som verdifastsettelsen bør samsvare med reglene som brukes av Gyldendal. Varebeholdningen i de fire forlagene er dermed vurdert etter nye prinsipper og betydelig nedskrevet, mye av dette er ført over varekosten.

God kulturell bunnlinje

Harket føler likevel at nyskapningen nå er på stø kurs:

– Mandatet er å videreføre forleggeriet i de gamle forlagene. Ambisjonen er å være best mulig, ikke størst mulig, og den kulturelle bunnlinjen er solid. Samtidig er det klart at vi må få markedet til å finansiere en større del av kostnadene. Det er ellers god stemning her, og det er gøy å gå på jobb. Vår viktigste oppgave er å gjenreise omsetningen, kutte noen kostnader og finne noen nye inntektskilder. Det er vi godt i gang med.

– Så er det noen kjedelige vilkår om dagen: i likhet med konkurrentene er vi tvunget til å forholde oss til økte papir- og trykkekostnader, som forsterkes av en svak valuta.

– Som små og mellomstore forlag kom vi sent i gang med digitaliseringen. Dette var en av årsakene til at vi ville få med oss Gyldendal på eiersiden. Der er det både ressurser og kompetanse på lyd. Dette samarbeidet vil neppe sette særlige spor i årets regnskap, men etter hvert bør det bidra til å kompensere for at salget av papirbøker går tyngre. Men vi elsker jo ordentlige bøker her i huset, så vi kommer til å slåss for papirets uunnværlighet til siste salme er sunget.