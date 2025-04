Konkurs for Vega

Underskogen av uavhengige små- og mellomstore forlag fortsetter å tynnes ut. Denne uka ble det åpnet konkurs i tidligere så vitale Vega Forlag. - «Some of it was fun», oppsummerer en lakonisk forlagssjef Finn Jørgen Solberg forlagets historie.

Det tynnes ut i forlagsfloraen Året åpnet med konkurs i Jæren Forlag, mens Selja forlag i Sunnfjord på samme tid la inn årene etter 30 år. Nå lukker også forlagssjef Finn Jørgen Solberg dørene. Over en relativ kort tidsperiode har vi mistet en rekke uavhengige forlagsredaksjoner. Font og Fontini ble kjøpt opp av Cappelen Damm, før Petter Stordalens Strawberry Publishing støvsuget markedet med oppkjøp av Bastion, Pitch, Juritzen og Goliat, samt innmaten av Pantagruel. Gyldendal gikk deretter inn som hovedaksjonær i forlagsparaplyen Forente Forlag som innbefatter ærverdige Pax, Spartacus, Dreyer, Press, Omnipax og Scandinavian Academic Press. Frisk Forlag har overtatt aksjemajoriteten i forlaget Pelikanen. Vårt Land overdro sin forlagsvirksomhet til Verbum allerede i 2021. Vi nevner også konkursen i Bokkompaniet Holding (Notabene) i 2020 med en rekke småforlag i porteføljen, samt konkursen i Gloria Forlag samme år. Bokutgivelser i mer enn tjue år Vega Forlag så dagens lys i 2003. Primus motor og forlagssjef har i alle år vært entusiastiske Finn Jørgen Solberg. Forlaget har utgitt ut oppslagsverk, skjønnlitteratur, fakta- og håndbøker. I forrige tiår lå forlagets omsetning ofte rundt 20 millioner kroner. Blant forlagets mest profilerte forfattere regnes Alf R. Jacobsen (Kongens nei, 2011) og Ingrid Bjørnov. – Aktiviteten ble lagt ned i februar i fjor. Heldigvis har vi kunnet gjøre opp mesteparten av det som har vært utestående i royalties. Nå jobber jeg sammen med bobestyrer for å realisere mest mulig av verdiene i selskapet, forteller Finn Jørgen Solberg. – Vi mente at du var i ferd med å selge forlaget allerede i 2022? – Vi var i forhandlinger om dette, ja. Dessverre strandet det hele helt på oppløpssiden. – Det tynnes ut i forlagsfloraen? – Det gjør det. Vi har opplevd en dramatisk nedgang i antall salgskanaler, og Bokloven – uten vedtak om avanseregulering – gjør mindre forlag spesiell sårbare. Strømmekravene bidrar også til at kapitalbehovet øker betydelig ved at forlaget må ligge ute med produksjonskostnader for lydbokproduksjon i et helt år før noen mindre inntekter kan påregnes, avslutter en av de siste entusiastene. Advokat Karina Johansen i Langseth Advokatfirma er oppnevnt som bobestyrer.