Jubilerer med påskekrim å lytte til

Gyldendal markerer sitt 100-årsjubileum med åtte nyskrevne påskekrimfortellinger, skapt for strømming. - Det er noe ingen kunne drømme om da Gyldendal ble et norsk forlag, sier sjefredaktør.

Påsken nærmere seg, sola står høyere på himmelen og krokkusen spirer. Vi nærmerer oss høytiden der nordmenn flest liker å rigge seg til å lese mørk og grøssende krim.

Men kanskje mange i år vil lytte til krim mens de vasker huset eller er ute å går?

Strømmetjenestene fulle av krimbøker, og du kan nå høre rykende ferske krimgåter som en del av jubileet til Gyldendal. De markerer 100 år som norsk forlag blant annet med å gi ut nyskrevne krimfortellinger, kalt «Klangen av død», rett i spilleren hos strømmetjenesten Fabel.

– Siden lyd er et format i vekst og krim er stort i strømming, landet vi på å lage en krim med mange av lesernes favorittkrimhelter som lydserie. Påskekrim er et særnorsk fenomen, og dette er en fin måte å markere at det er 100 år siden hjemkjøpet av norske forfatterrettigheter, forteller Kari Marstein, sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur ved Gyldendal Norsk Forlag.

Samme utgangspunkt

Åtte av Gyldendals krimforfatterne er blitt invitert til å skrive «Årets påskekrim», og oppgaven var som følger: Gyldendal forlag skal markere 100 år med storslått fest. Samme dag finner de et lik hengende i støpejernsklokka inne i Danskehuset på Gyldendal.

– Det henger faktisk en støpejernsklokke i det vi kaller Danskehuset på forlaget – en kopi av det første forlagshuset i København. Klokka ringer vi i når det skjer noe ekstraordinært. En eller annen påpekte at det hadde vært et fint krim-utgangspunkt å la noen henge fra klokka. Og så tok det ene ordet den andre, forteller Marstein.

Selv om alle fortellingene starter på Gyldendalhuset, er det blitt åtte veldig forskjellige krimfortellinger, mener hun.

– En kunne kanskje tenke seg at dette ble åtte ganske like noveller, men det er stor variasjon. Alle har løst det på sin egen finurlige måte og med «sin» etterforsker og helt ulik tematikk.

Kun lyd

Fortellingene er allerede blitt populære hos Fabel, men de vil ikke bli gitt ut i andre formater, opplyser sjefredaktøren.

– Nei, dette er bare tenkt for lyd. For oss er dette et morsomt jubileumsprosjekt, i et format og en kanal ingen kunne drømme om da Gyldendal ble et norsk forlag for 100 år siden.

Ingrid Berglund, Merete Junker, Marit Reiersgård, Jørgen Brekke, Jan Mehlum, Agnes Matre, Geir Tangen og Ørjan Karlsson er forfatterne som bidrar til prosjektet.

– I utgangspunktet trodde jeg at å få servert liket og settingen i en krimnovelle ville strupe friheten, men det ble motsatt. Å skrive er å ta en million bevisste og ubevisste beslutninger. Nå var mange tatt for meg, og det trigget fantasien istedenfor å begrense den, mener Berglund.

– I tillegg var det spennende å vite at det satt syv andre forfattere og skrev med samme utgangspunkt, som de løste med sitt krimunivers. Det må jo bare bli helt forskjellige løsninger av det. Dette var utrolig moro å være med på, og jeg gjør det mer enn gjerne igjen.