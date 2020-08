Gyldendals høstliste: Kommer med ny trilogi

Splitter ny trilogi fra Siri Pettersen og coronatidsbok fra Don DeLillo. Dette er en flik av høsten hos Gyldendal.

Ravneringene gjorde Siri Pettersen til stjerne. Hun er nominert til Bokhandlerprisen fire ganger og har solgt over 250.000 bøker. Nå starter hun helt på nytt med ny serie.

– Takk skal dokker f…mæ ha, som vi sier nordpå, åpnet hun under strømmelanseringen i går og forteller at hun skriver om Náklav denne gangen som har en steinsirkel som gjør at det blir lettvint å reise. Pettersen ba oss se for oss en versjon av Venezia fra 1500-tallet plassert i havet mellom Tromsø og Svalbard.

– Serien er uavhengig, men kan knyttes til Ravneringene på en måte som jeg håper leserne setter pris på, sa hun.

Forfatteren betegner sin nye trilogi Jernulven som et klassisk, norrønt fantasymysterium.

Gyldendals lister er så omfattende at det blir umulig å vise høstlista full oppmerksomhet, men her kan du bla i hele katalogen.

To av forlagets skjønnlitterære flaggskip, Zeshan Shakar og Lars Mytting, har begge bøker i disse dager. Førstnevnte er allerede anmeldt i Bok 365: Lett å lese, lett å like

Helene Uri kommer med romanen med den friske tittelen Katalog over mine menn. Kaja Schjerven Mollerin har redigert en antologi om 100-åringen Jens Bjørneboe. Veteraner som Knut Faldbakken, Jan Mehlum og Anne Holt kommer med nye krimmer.

Prisvinnere som Jonas Eika (Nordisk Råds Litteraturpris) og Olga Tokarczuk (Nobelprisen) har nyoversatte bøker på Gyldendal, men den største nyheten kommer nok fra USA:

Verdensnyhet fra DeLillo

Don DeLillo, som slo kommersielt gjennom med Underverden, er en annen stor nyhet. Ifølge forlaget utforsker Stillheten hva den plutselige faren, usikkerheten og isolasjonen gjør med det moderne mennesket og da snakker vi coronabok på høyt nivå. Boka er oversatt av Kyrre Haugen Bakke.

– Og så er det kanskje ikke slik at man må være ung for å være progressiv og kompromissløs. Det er amerikansk litteraturs nestor Don DeLillo, et prakteksempel på. Forfatterskapet hans består av urovekkende profetiske verk om konspirasjonsteorier, den kalde krigen, global terrorisme etc, alt med merkelappen den 21.århundrets Amerika. Vi har kastet oss rundt siden vi fikk manuset, vi har oversatt i rekordfart og lanserer samtidig med USA, sa oversatt-sjef Cathrine Bakke Bolin.

Løping og friluft

Joacim Førsund har skrevet om Christine Kohts kamp for helsen og livet og nasjonalhelter som Drillo og Nansen får bøker i høst. Den utrettelige og produktive Thor Gotaas har skrevet mer om idrettshistorie, men det er ikke langrenn, det dreier seg om løping og Kvalheim-brødrene. Forlaget gir også ut Åsa Linderborgs allerede omstridte bok om media, #metoo i Sverige og disses konsekvenser. Stine Viberg har Friluftssstrikk i år og den kan utmerket godt bli en storselger i sitt segment. Det er også såpass mange covid 19-relaterte bøker på lista at man kan tro vi skal slite med dette lenge.