Fullfører Shabana Rehmans siste bok

Shabana Rehmans siste bok kommer ut på Vigmostad & Bjørke til høsten. Rehman hadde jobbet med skriveprosjektet i flere år da hun ble alvorlig kreftsyk i fjor. Regissør, kunstner og forfatter Morten Traavik skal nå fullføre boken.

— Noen måneder før hun døde ba Shabana meg om å hjelpe henne med å skrive boken, som hun tenkte som en «kulturarv» som skulle leve etter henne. Hun var tydelig på, helt til det siste, at om hun skulle gå bort i løpet av prosessen skulle jeg fullføre boken for henne, forteller Rehmans nære venn og kollega, Morten Traavik.

Shabana Rehman ønsket med denne boken først og fremst å se fremover – gjennom å oppsummere og dele de erfaringer hun hadde samlet gjennom livet.

— Hun ville skrive et åndelig og litterært testamente – en veiviser for nye generasjoner til livsinnsikter som for henne ofte hadde vært dyrekjøpte og hardt tilkjempede, men som hun alltid formidlet med varme, snert, humor og ikke minst en sjelden livsglede, sier Traavik.

Han samarbeidet med Rehman i en årrekke, senest med den mye omdiskuterte sceneforestillingen, «Sløserikommisjonen» som ble oppført i tre deler i perioden 2020-2022. Shabana Rehmans siste offentlige opptreden var med den avsluttende delen av forestillingen i Kristiansand 27. november, bare én måned før hun døde.

— Shabana kjempet for alles rett til å være fri i sine livsvalg, og har vært med på å forme det moderne Norge. Hennes bok vil være viktig, og jeg er glad for at Morten Traavik har sagt ja til å fullføre den, sier forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold.

Morten Traavik (f. 1971) har tidligere gitt ut bøkene Djevelen er en fallen engel og Forræderens guide til Nord-Korea.